‘Indiana Jones 5’ ficha a Thomas Kretschmann (‘Vengadores: La era de Ultrón’)

Aún cuesta creerlo, pero el plan actual de Disney es que Indiana Jones 5 se estrene el año que viene. Concretamente el 29 de julio de 2022, lo que ha supuesto todo un revulsivo para un proyecto sumido hasta ahora en las dudas y los aplazamientos. La salida de Steven Spielberg como director no contribuyó a mejorar la situación, pero según James Mangold se hizo con las riendas y la Casa del Ratón se atrevió a lanzar una fecha de estreno oficial durante el pasado Investor Day los trámites se han acelerado lo suyo. Así, en los últimos días hemos sabido que Phoebe Waller-Bridge y Mads Mikkelsen iban a estar junto a Harrison Ford al frente de la película, y no es la única novedad en lo relativo al reparto.

Según recoge The Wrap, la provisionalmente titulada Indiana Jones 5 también ha fichado a Thomas Kretschmann, actor alemán al que puede que recuerdes del Universo de Marvel por haber interpretado al barón Wolfgang von Strucker en Capitán América: El soldado de invierno y Vengadores: La era de Ultrón. Más allá del MCU, Kretschmann también ha estado en la King Kong de Peter Jackson, El pianista de Roman Polanski y U-571, además de aparecer en series como 24, Westworld o Penny Dreadful: City of Angels. Como pasa con Waller-Bridge y Mikkelsen, aún no se han dado detalles del personaje que encarnaría.

Dada su procedencia y la clase de enemigo con la que Indy suele pelear, ya hay quien piensa que Kretschmann encarnaría a un nazi infiltrado luego de la derrota en la Segunda Guerra Mundial, quizá oculto en la Nueva York de los años 60 donde tendrían lugar algunos de los eventos de Indiana Jones 5. Es pronto para saberlo, en cualquier caso. El guion del film ha pasado por las manos de David Koepp y Jonathan Kasdan antes de ser reescrito por el propio Mangold en compañía de Jez y John-Henry Butterworth, y la música vuelve a correr a cuenta de John Williams.