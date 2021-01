“Hice el mejor trabajo posible”: Jared Leto sobre su comportamiento en el rodaje de ‘Escuadrón suicida’

Hoy en día poca gente duda del talento de Jared Leto, lo que no significa que directores y actores estén deseosos de cruzarse con él en el set. La razón: el comportamiento excéntrico del intérprete, que es capaz de llegar a extremos muy incómodos para prepararse cada papel. Su ambición de meterse en el personaje le ha llevado, por ejemplo, a ganar un montón de peso para encarnar a Mark David Chapman en El asesino de John Lennon, pero lo peor fue cuando David Ayer le contrató para encarnar a Joker en Escuadrón suicida. Fichaje que Leto se tomó como una invitación a mostrar una actitud muy inquietante con sus compañeros de reparto, llegando a regalarles balas o animales muertos.

Esta “rigurosa” preparación no acabó deparando en que su Joker tuviera un papel preponderante en el film de Warner, viendo su presencia severamente reducida en el montaje final y conduciendo a un conflicto de Leto con Warner. Estos días han quedado ya atrás (de hecho, Leto ha vuelto a trabajar con la major para la nueva versión de Liga de la Justicia de Zack Snyder, pese a que Joker no salía en la versión previa), y el actor está a punto de estrenar Pequeños detalles. Film dirigido por John Lee Hancock donde interpreta al asesino en serie Albert Sparma, y en función al cual ha vuelto a las andadas. En una entrevista reciente, Variety no ha podido evitar preguntarle por estos esfuerzos, y por su aparente adscripción al “Método”.

“Creo que el término ‘método’ tiene una definición un poco difusa, y puede llegar a sonar pretencioso”, respondió Leto, sin demasiado interés en vincularse al estilo de actuación propuesto hace décadas por Stanislavski. “Creo que mi profesión contempla que tenga que salir ahí y hacer el mejor trabajo que pueda. Tengo que mostrarme, hacer todo lo que pueda, prepararme. Y compartir. También tiene que ser mi trabajo salir ahí y, sabes, ser alguien agradable con quien trabajar. Y ser colaborativo, y tener una buena experiencia en el set”. Leto no parece arrepentirse, pues, de cómo trató a sus compañeros de Escuadrón suicida.

Sobre su último papel, el actor dice: “Hay muy, muy pocos personajes que puedas interpretar sin absolutamente ninguna regla. Sparma me recuerda un poco a Joker, porque piensa fuera de la caja. Es alguien que dice lo que piensa, básicamente. Y siempre es sorprendente. Es muy juguetón. Yo también lo encuentro divertido de algún modo… sea un tipo bueno o malo, ¡es muy divertido!”. Pequeños detalles llega a cines y HBO Max a lo largo de este mes de enero en EE.UU., sin que tenga fecha aún en España. Pronto volveremos a ver a Leto como Joker en Liga de la Justicia de Zack Snyder, a estrenarse en algún momento de este año.