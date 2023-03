Hellboy tendrá a un nuevo actor, Jack Kesy, para reiniciar la saga con 'The Crooked Man'

El superhéroe surgido de los infiernos creado por Mike Mignola volverá a ver la luz con una nueva entrega cinematográfica que, de la que se espera, inaugure además una franquicia. La productora Millenium Media prepara el reboot de Hellboy con The Crooked Man y, según informa Deadline, ha elegido también nuevo protagonista. Será el neoyorquino Jack Kesy, que ha intervenido en Deadpool 2, Dark Web o 12 valientes, y para quien este será su primer gran papel, aunque estará prácticamente irreconocible, caracterizado con la piel rojiza y los cuernos del personaje.

La noticia nos hace pensar de manera inevitable en Ron Perlman, que encarnó al demonio rojo en las dos películas de Guillermo del Toro, la de 2004 y la secuela El ejército dorado de 2008. También, quizás bastante menos, en David Harbour quien lo intentó con el filme, más plagado de violencia y gore, de 2019 dirigido por Neil Marshall. Y lo de "bastante menos" es porque pinchó en taquilla, y tampoco las críticas o los fans le acompañaron demasiado en sus valoraciones.

Para este regreso, el director contratado es Brian Taylor, lo que nos da una buena pista de por dónde puede ir la adaptación. Taylor, siempre moviéndose en los márgenes de los presupuestos bajos, es el responsable de títulos de acción frenética, alocados y políticamente incorrectos como Crank: Veneno en la sangre y secuela con Jason Statham, o la no menos desenfrenada comedia de terror Mamá y papá protagonizada por Nicolas Cage y Selma Blair (precisamente, la que fuera Liz Sherman en las dos películas de Del Toro).

Y otro título más, relacionado con adaptaciones de cómics, la (olvidable) secuela Ghost Rider: Espíritu de la venganza, que codirigió con Mark Neveldine, y con Nicolas Cage repitiendo en su rol de motorista fantasma.

Y, ¿de qué tratará Hellboy: The Crooked Man? Pues la trama nos llevará hasta la Norteamérica de los años 50, a una remota zona de los Apalaches, donde un grupo de brujas liderado por un demonio local, y vinculado al pasado de Hellboy, está atormentando a sus habitantes. En este tiempo y lugar ha quedado varado nuestro protagonista junto a un novato agente del BPRD (Bureau for Paranormal Research and Defense). Destacar además que en la elaboración del guion ha participado nada menos que el mismo Mignola.

Todavía no se han facilitado pistas sobre la posible fecha de estreno, pero la producción se está moviendo rápido y la intención es empezar a rodar el próximo mes de marzo en escenarios de Bulgaria.

