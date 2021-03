Helen Mirren se incorpora a la secuela de '¡Shazam!' como villana

Por muchos premios que le lluevan, por muy regia que sea y por mucho que se la reconozca como una grande dame del cine británico, parece probado que a Helen Mirren le gusta soltarse el pelo con blockbusters de alto perfil. La actriz de La reina acaba de fichar por ¡Shazam! 2 para interpretar a Hespera, hija de Atlas y villana de la historia.

En el filme, titulado Shazam! Fury of the Gods, Mirren se verá las caras con el héroe dual interpretado por Asher Angel (cuando es un adolescente) y Zachary Levy (cuando es un señor cachas), además de con el resto de su familia.

Además, no estará sola, porque, según The Playlist, Rachel Zegler podría interpretar a su hermana. Se trataría de dos personajes nuevos de trinca: aunque Atlas ha aparecido en tebeos con firmas tan ilustres como las de Jack Kirby y Grant Morrison, los lectores de cómics no sabíamos nada de su familia (hasta ahora).

Recordemos que Mirren ha tenido ya papeles en las dos entregas de Red y, especialmente, en la saga Fast & Furious como la madre de los hermanos Shaw (Luke Evans y Jason Statham). Tras su experiencia toreando semejantes Miuras, solo podemos desearle suerte a Levy: la va a necesitar.