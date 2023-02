Harrison Ford avanza que 'Indiana Jones y el Dial del Destino' no contendrá chistes sobre su edad

Con sus 80 años a cuestas e irremplazable llevando el látigo y la fedora. Indiana Jones no solo es el aventurero más famoso del cine, también uno de los personajes más icónicos del séptimo arte y, naturalmente, una de las interpretaciones más emblemáticas de Harrison Ford, junto a Han Solo de Star Wars y Rick Deckard de Blade Runner.

Un personaje que ha encarnado durante más de cuatro décadas, desde En busca del arca perdida de 1981, y que en la quinta entrega de la saga, El Dial del Destino, Ford dirá definitivamente adiós al mítico rol. Efectivamente, por razones evidentes de avanzada edad y que también habrían dado pie, en un primer momento, a más de una broma a su costa durante la escritura del mismo guion. Y, aunque se ha recurrido a las más avanzadas técnicas de rejuvenecimiento digital en algunas de sus escenas, que nos llevarán a su pasado, parece que tendremos a un Harrison Ford mostrándose sin disimular la plenitud de sus años, y en una aventura que transcurriría a finales de los 60.

Pero, en cuestión de referencias verbales sobre el octogenario personaje, finalmente, pocas o prácticamente ninguna, sobre todo para no caer en tópicos o evitar los chistes fáciles. O al menos así lo ha asegurado el mismo actor en un artículo para The Hollywood Reporter: "Había muchos chistes sobre viejos en el guion (de Indiana Jones y el Dial del Destino). Los quitamos todos. Hay un momento en que se observa a sí mismo en esta situación y se dice, '¿qué diablos estoy haciendo aquí?' Pero odio lo que llamo 'hablar de la historia'. Quiero ver circunstancias en las que el público tenga la oportunidad de experimentar la historia, no dejarse llevar por lo que haya podido escuchar", ha comentado el actor. Y, digamos, que la postura sobre la vejez sería "crear un comportamiento relacionado con la edad, más que hablar sobre ello".

Dirigida por James Mangold, Indiana Jones y el Dial del Destino se estrena en cines el 30 de junio y en su reparto desfilarán tanto a viejos conocidos como nuevos rostros en la saga, como las incorporaciones de Phoebe Waller-Bridge interpretando a Helena, una ahijada de Indy y personaje que Mangold ha querido definir recurriendo a los clásicos personajes femeninos de las comedias screwballs norteamericanas, como el de Barbara Stanwyck en Las tres noches de Eva, poniendo en serios apuros al protagonista masculino, pero a la vez logrando que este se sienta irremediablemente fascinado por ella.

También podremos ver a Mads Mikkelsen encarnando a Voller, un científico nazi, y un breve cameo de Antonio Banderas interpretando a un viejo amigo de Indy y al que nuestro héroe deberá recurrir en un momento determinado de la historia.

Indiana Jones and the Dial of Destiny (Indiana Jones y el dial del destino) es el título elegido por el estudio Lucasfilm (Disney) para la quinta aventura del arqueólogo más famoso de la gran pantalla, que llegará a los cines el próximo 23 de junio.

