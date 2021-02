‘Guardianes de la Galaxia Vol. 3’ también utilizará la tecnología de ‘The Mandalorian’

La primera serie de Star Wars no solo ha hecho historia por lograr la unanimidad en su fandom luego de cuatro décadas de enfados y polarizaciones: también, gracias a su tecnología de última generación, está llamada a cambiar el modo en que se conciben los rodajes de grandes producciones. El StageCraft, patentado por Industrial Light & Magic, supone una revolución para el mundillo y una gran agilización en la búsqueda de localizaciones, por suponer un espacio envolvente cuyas pantallas LED pueden simular escenarios de forma eficaz. Algo que, en tiempos de pandemia, no puede ser más útil.

Ya sabíamos, de hecho, que el rodaje de The Batman a cargo de Matt Reeves había recurrido al StageCraft luego de una serie de percances causados por el coronavirus. El film protagonizado por Robert Pattinson tiene programado su estreno para el 4 de marzo de 2022, y mientras otras producciones están descubriendo los atractivos de esta técnica, como es el caso de Thor: Love and Thunder y la aún muy lejana en el tiempo Guardianes de la Galaxia Vol. 3. En el caso de la cuarta entrega de Thor (prevista para el 11 de febrero de 2022), Taika Waititi no es en absoluto un desconocedor del StageCraft, pues pudo emplearlo cuando dirigió un episodio de The Mandalorian.

Love and Thunder, al igual que pasa con The Mandalorian, no recreará el 100% de sus escenarios con esta tecnología digital, y tampoco parece ser la idea de James Gunn. Según recoge Newstroop, el director de Guardianes de la galaxia (que planea este año el estreno de El Escuadrón Suicida) ha confirmado que la producción de la tercera entrega requerirá “algo” de esta técnica, “cuando encaje”. Aún no hay una fecha confirmada de rodaje, pero la vaguedad de las palabras de Gunn podrían hacer referencia a que hay cola para utilizar el StageCraft: Guardianes de la Galaxia 3 se rodaría en Reino Unido, donde ha de esperar a que The Batman concluya su producción.

¿Por qué? Porque hay un número limitado en el mundo de establecimientos habilitados para utilizar esta tecnología. En Reino Unido solo hay uno, mientras que en Australia tenemos otro (a ser empleado por Waititi para Love and Thunder), y en EE.UU. (concretamente Los Ángeles) tenemos dos, donde se están rodando de forma simultánea las miniseries The Book of Boba Fett y Obi-Wan Kenobi, junto a la tercera temporada de The Mandalorian. Guardianes 3 aún no tiene fecha de estreno, y no podemos esperarla hasta más allá de 2022.