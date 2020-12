'Guardianes de la galaxia': Marvel revela que Star-Lord es bisexual

El vaquero espacial más famoso del universo no deja de sorprendernos. Marvel ha confirmado en su último número Guardians of the Galaxy #9, que Star-Lord es bisexual y mantiene una relación poliamorosa.

Peter Quill se sitúa en mitad del triángulo amorosa junto a los personajes de Aradia y Mors, dos humanoides de piel azul que comparten su estilo de vida nómada. Todo esto sucede después de revelar que este había sobrevivido a la explosión que lo había matado supuestamente en Guardians of the Galaxy #2. Esta relación podría haber durado hasta 100 años, y es que hay que recordar que el personaje es un hibrido: mitad humano, mitad Spartoi.

El personaje ha sido interpretado en el Universo Cinematográfico de Marvel por Chris Pratt. Aún no se tienen noticias sobre si la franquicia adaptará también este nuevo hecho revelado sobre el personaje. No obstante, esta noticia dará mucho de qué hablar, ya que Pratt ha sido acusado en varias ocasiones de homofobia. El actor norteamericano ha tenido que salir a desmentir en varias ocasiones estos rumores.

Por el momento, Star-Lord estará presente en Thor: Love and Thunder (mayo de 2022) y en la tercera entrega de Guardianes de la galaxia (2023).