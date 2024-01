Globos de Oro 2024: 'Succession' se despide en lo alto con cuatro premios en series

En los Globos de Oro 2024, en el terreno series, mandaron Succession, Bronca y The Bear. Respecto a la primera, la estupenda producción de HBO logró cuatro galardones con los que amplió su triunfal recorrido por los reconocimientos acumulados a lo largo de sus cuatro temporadas.

La serie finalizó el año pasado y, por aquello de premiar la obra en su conjunto, estaba claro que, salvo sorpresa, el clan Roy iba a reinar en la 81 edición de los Globos de Oro. Los pronósticos seriéfilos se cumplieron y la propuesta ganó en las categorías de mejor serie dramática, mejor actriz de drama (Sarah Snook), mejor actor de drama (Kieran Culkin) y mejor actor de reparto (Matthew Macfadyen).

Succession competía con 1923, The Crown, La diplomática, The Last Of Us y The Morning Show. La creación de Jesse Armstrong, con elementos de drama y de comedia negra y centrada en las luchas intestinas (verdaderas 'puñaladas') de la familia Roy por el control de su imperio mediático, ya obtuvo el reconocimiento principal de los Globos de Oro en 2022 y en 2020.

En su papel de Shiv Roy, Snook tenía como rivales a Bella Ramsey (The Last of Us), Emma Stone (The Curse), Helen Mirren (1923), Imelda Staunton (The Crown) y Keri Russell (La diplomática).

Por su parte, Culkin, que regaló un divertido momento que hizo recordar la forma de actuar de su personaje, Roman Roy, se impuso a sus compañeros de reparto Jeremy Strong y Brian Cox así como a Gary Oldman (Slow Horses), Dominic West (The Crown) y Pedro Pascal (The Last of Us).

Matthew Macfadyen, que en la serie encarna al singular Tom Wambsgans, pareja de Shiv (su relación constituye uno de los puntos de interés de la historia), estaba nominado junto a sus compañeros Alexander Skarsgard y Alan Ruck, Billy Cudrup (The Morning Show), Ebon Moss-Bachrach (The Bear) y James Marsden (Jury Duty).

