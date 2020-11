Gerard Butler protagonizará una cuarta entrega de la saga de acción 'Has Fallen'

No tendrá el presupuesto o las recaudaciones de otras sagas de acción, como las de Fast & Furious o Bond, pero funciona. Después de salvar la Casa Blanca, Londres o toda la ciudad de Washington de los más peligrosos terroristas, el agente del Servicio secreto estadounidense Mike Banning deberá desbaratar otros siniestros planes similares en una cuarta película de la franquicia Has Fallen (aquí traducida simplemente como "Objetivo" seguida de la ciudad o edificio en el punto de mira de los villanos). Lo volverá a interpretar Gerard Butler , pero el título de Night Has Fallen, según informan medios como Empireonline, aún no da más pistas sobre cuál será el nuevo escenario.

El origen del éxito de Has Fallen no deja de ser curioso. La primera, Objetivo: La Casa Blanca (Olympus Has Fallen) dirigida por Antoine Fuqua se estrenó en 2013, con unos pocos meses de antelación a otra propuesta muy parecida, Asalto al poder (White House Down) de Roland Emmerich y que protagonizaron Channing Tatum y Jamie Foxx, pero contando con un presupuesto que doblaba el suyo (170 millones de dólares el filme de Emmerich frente a los 70 del de Fuqua). Y los resultados en taquilla arrojaron, teniendo en cuenta lo que había costado una y otra, un balance claramente superior para la primera (170,3 millones de dólares en cines para Objetivo: La casa Blanca, y 205,3 para Asalto al poder), e incluso las críticas también fueron en general (algo) mejores.

Objetivo: Londres de 2016 y Objetivo: Washington D.C. (2019) siguieron rindiendo muy bien, así que igual tenemos saga para largo. Al igual que la más reciente, la que tuvo lugar en la capital británica, dirigirá el especialista en escenas de acción metido a director Ric Roman Waugh, que también ha sido precisamente el director de la recientemente estrenada en nuestros cines Greenland: El último refugio, la historia posapocalíptica protagonizada por Gerard Butler y Morena Baccarin.

"La trayectoria de 'Has Fallen' continúa y no podríamos estar más entusiasmados asumiendo el desafío de seguir avanzando en esta querida franquicia con nuestros amigos Alan Siegel y Gerard Butler. Estas películas no solo se guían por la acción, hay también algo especial en las relaciones entre los personajes de Mike Banning y sus amigos, familia y enemigos", aseguró Jeffrey Greenstein de Millennium Media, productora que también ha participado en la saga de Los mercenarios con Stallone o películas de acción como El otro guardaespaldas, Mechanic: Resurrection o Rambo: Last Blood.

Night Has Fallen, que estos días también está intentando cerrar ventas a las distribuidoras de los distintos países en el American Film Market, tiene previsto rodarse en los estudios Millennium Media’s Nu Boyana de Bulgaria y otras localizaciones europeas. Y esto quizá sí dé una pista sobre dónde podría suceder la nueva trama, fuera de los Estados Unidos y en alguna emblemática ciudad o capital de Europa.