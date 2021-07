George Lucas ayudó a Brian De Palma a mejorar 'Misión: Imposible' devolviéndole un favor de 'Star Wars'

Brian De Palma continúa enfrascado en la promoción de la publicación de su primera novela, Are Snakes Necessary?, escrita junto a Susan Lehman. La última parada del tour por el momento ha sido el podcast Light the Fuse, dedicado en profundidad a todo lo relacionado con la franquicia Misión: Imposible, al que la pareja ha acudido como invitados de excepción.

No por nada, De Palma fue el director de la primera entrega cinematográfica de la saga basada en la serie de espías y protagonizada por Tom Cruise, la primera Misión: Imposible, estrenada en 1996. Si alguien es importante en un podcast como Are Snakes Necessary?, ese es Brian De Palma. Curiosamente, en la entrevista conducida por los presentadores Charles Hood y Drew Taylor, el tema de Misión: Imposible llega de manera bastante natural mientras están hablando de la novela.

Sucede cuando hablan sobe la retroalimentación creativa que puede surgir al enseñar obras terminadas o aún en proceso a amigos y gente cercana que puede dar alguna idea sobre lo visto. Aunque la pregunta está orientada a saber si De Palma mostró algo de la novela a su amigo y vecino David Koepp, lo que el cineasta recuerda que cuando George Lucas vio un primer montaje de Misión: Imposible y echó en falta una escena de presentación donde se viera a los protagonistas.

"Ya no me acuerdo muy bien, pero al principio teníamos una escena con [Jon] Voight donde se planteaba el asunto de los celos con la mujer [Emmanuelle Béart] y Tom [Cruise]... y luego empezaba la primera misión", recuerda De Pama, "Cuando George vio la película es lo primero que me dijo: '¿Qué está haciendo esta gente? Esto es Misión: Imposible, es un grupo de gente preparándose para hacer algo. Necesitas ponerlos alrededor de una mesa y contar al público lo que se supone que van a hacer'".

"Y eso es lo que hicimos. Volví a reunir al reparto y rodamos una nueva escena". De Palma no da más datos, así que debemos suponer que se trata de la parte en la que Jim Phelps, el jefe de equipo interpretado por Voight, explica a los demás ciertos pormenores de su misión en Praga, cuya puesta en escena parece bastante digna de reshoot. No obstante, la primera secuencia de la película sigue metiéndonos de lleno en la acción durante su misión en Kiev, con un planteamiento de videovigilancia esencialmente depalmiano.

Una cuenta pendiente desde 'Star Wars'

En la conversación de Light the Fuse también fue mencionada una conocida anécdota sobre la primera película de Star Wars y cómo un inseguro George Lucas enseñó su primera versión de La guerra de las galaxias a sus amigos Steven Spielberg, Francis Ford Coppola, Martin Scorsese y Brian De Palma en busca de consejo.

Lo que se suele contar es cómo Spielberg fue el único que salió convencido de que lo que Lucas tenía entre manos iba a ser un gran éxito, mientras que De Palma no paraba de burlarse del nombre de la Fuerza. Si bien el cineasta reconoce con matices esto último, también confirma otro de los detalles clave de aquella influyente proyección: cómo colaboró en la versión final del famoso rollido de narración introductoria a la historia de Una nueva esperanza.

"Siempre se me pinta como el tío que dijo las peores cosas de lo que nos enseñó [George Lucas], pero si yo estaba allí era precisamente para decir lo que pensaba. No es cierto que Steven [Spielberg] fuera el único que vio el potencial de Star Wars, todos lo vimos. (...) Es verdad que hice un chiste sobre la Fuerza. No me parecía un nombre muy bueno para esa suerte de guía espiritual. Es obvio que me equivoqué", confiesa De Palma.

"George tenía la idea de esa introducción escrita, como en los seriales de Flash Gordon, pero era todo una parrafada larguísima. Así que Jay Cox y yo lo reescribimos por completo hasta que tuviera sentido", concluye el cineasta. "Esa fue nuestra contribución. He dado ideas a muchos de mis amigos que han hecho películas de éxito, a veces me han hecho caso, otras no, otras me he equivocado, y ellos han hecho lo mismo conmigo".

