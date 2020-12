Gemma Arterton se arrepiente de haber sido 'chica Bond'

En 2008, con Marc Forster al frente de la producción, Daniel Craig se ponía por segunda vez el traje deJames Bond en Quantum of Solace. Lo acompañaban en su nueva misión Judi Dench, Olga Kurylenko, Mathieu Amalric, Joaquín Cosío, Jeffrey Wright y una jovencísima Gemma Arterton, que daba vida a la agente Strawberry Fields.

Se trataba de la primera gran producción en la que participaba la británica, aunque ya se había hecho conocida en la industria tras protagonizar Supercañeras. Arterton se ha referido ahora a su papel de 'chica Bond' en el filme, un papel pequeño, el de la agente Strawberry Fields, que debía interceptar a Bond en Bolivia y llevarlo de vuelta al MI6.

En la película, el personaje acababa siendo seducida por Bond, que se resistía a seguir sus órdenes. Finalmente, Fields aparecía asesinada en su habitación. En una entrevista para The Sun, la actriz ha asegurado ahora que se arrepiente de haber dado vida a Fields. "Aún me critican por haber aceptado hacer Quantum of Solace, pero tenía 21 años, un préstamo estudiantil y era una película de Bond", ha explicado Arterton.

"Pero a medida que me he hecho mayor me he dado cuenta de que había cosas que estaban muy mal con las 'chicas Bond'. Strawberry debería haber dicho que no, de verdad, y debería haber llevado zapato plano", ha añadido, refiriéndose con ese "debería haber dicho que no" a la escena de sexo entre su personaje y Bond.

Si bien desde la temprana aparición de Ursula Andress en Agente 007 contra el Dr. No, la mujer que acompaña a James Bond en sus aventuras ha ido ganando protagonismo y siendo algo más que un objeto decorativo, se sigue asumiendo que la 'chica Bond' es ese estereotipo de dama explosiva que seduce o es seducida por el elegante espía.

Sin embargo, la última película con Daniel Craig como Bond, Sin tiempo para morir, promete desmontar este estereotipo como ninguna hasta ahora y mostrar a sus mujeres protagonistas más reales y próximas al mundo en el que vivimos, tal y como ha asegurado Lashana Lynch, Nomi en el filme.