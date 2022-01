Gal Gadot protagonizará el remake del clásico de Hitchcock 'Atrapa a un ladrón'

Cuando se habla de Alfred Hitchcock, uno de los grandes directores del cine, se suele hablar sobre todo de películas como Vértigo, Psicosis o La ventana indiscreta. Y, por el contrario, se tiende a olvidar otros trabajos del maestro del suspense quizá no tan perfectos pero igual de emocionantes como Frenesí, Sabotaje o Atrapa a un ladrón. Aunque todo apunta a que esta última volverá a ser recordada como se merece con la última noticia.

Según Deadline, Paramount planea un remake del clásico de 1955 protagonizado por Cary Grant y Grace Kelly. Una nueva adaptación que estaría escrita por Eileen Jones (The Prodigal Son) y, sobre todo, protagonizada por Gal Gadot. La actriz de Wonder Woman ya está irremediablemente atada al proyecto, aunque aún se desconoce su rol en la película.

Y es que Atrapa a un ladrón tiene dos papeles muy diferenciados. El primero es el de John Robie alias 'El Gato' (Cary Grant), un ladrón de guante blanco que se ha retirado a la Riviera francesa y que sin embargo es inculpado en un robo de joyas en el que nada ha tenido que ver. Sin embargo, Robie encontrará en la rica heredera Frances (Grace Kelly) a su única aliada, a pesar de que juntarse con el ladrón pone en peligro las joyas de su familia.

Atrapa a un ladrón es conocida también por ser una de las últimas películas de Grace Kelly, quien durante el rodaje de la misma conocería a su futuro marido, el príncipe Rainiero de Mónaco con el que se casó en 1956. Con Gal Gadot, por el contrario, no hay posibilidad de que ocurra, ya que lleva casada desde 2008 con el empresario israelí Jaron Varsano. No obstante, puede que volvamos a ver a la actriz de Wonder Woman interpretando un rol de ladrona, tal y como hizo en el éxito de Netflix Alerta roja.

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra Newsletter.