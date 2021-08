Frank Oz: "Quiero volver a trabajar con los Teleñecos, pero Disney no me deja"

Tiene una carrera de lo más versátil como director y actor, pero Frank Oz siempre será recordado por su faceta como marionetista. Antes de pasar a la historia de la Galaxia como la voz de Yoda en Star Wars, este artista inglés creó el universo de los Teleñecos (o 'Muppets') junto a Jim Henson. Ahora, en una entrevista con The Guardian, Oz lamenta que Disney no le deje reencontrarse con sus creaciones.

"Me encantaría trabajar de nuevo con los Teleñecos, pero Disney no quiere", señala Oz, que lleva alejado de sus creaciones desde 2007. No me toleran porque no sigo órdenes y no hago la clase de Teleñecos en los que ellos creen".

En manos de Disney, opina Frank Oz, Miss Piggy, Gustavo y el resto de ídolos de trapo han perdido aquello que les hacía especiales. "El alma no está ahí. El alma es lo que hace que las cosas crezcan y sean divertidas. Pero les echo de menos y les quiero", afirma.

El destino de sus creaciones, que pasaron a formar parte del catálogo de la corporación en 2004, es para Oz un síntoma de un problema generalizado y mucho más grave. "Las corporaciones de EE UU no son capaces de apreciar el valor de las cosas que compran. Nunca lo han comprendido".

En el caso de los Teleñecos, puntualiza, el error de Disney es infravalorar el factor humano. "Nunca han entendido que, para nosotros, no se trata solo de las marionetas, se trata de los intérpretes que se quieren y llevan trabajando juntos durante años".

Aunque Los Muppets, su regreso a la pantalla grande en 2011, escrito y protagonizado por Jason Segel, tuvo un gran éxito de público y crítica, los Teleñecos no han vuelto a obtener un hito similar desde entonces. La serie The Muppets (2015) duró una sola temporada en antena, mientras que la acogida a Muppets Now (2020) resultó bastante tibia.