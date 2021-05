'Finch', la película de ciencia-ficción con Tom Hanks, se estrenará en streaming en Apple TV+

Un mundo posapocalíptico desolado por una catástrofe (en este caso natural), y una historia con robots que pueden adquirir sentimientos y cualidades similares a las humanas. Nada que no se haya visto antes, pero con Tom Hanks como protagonista se le añade un punto de interés a favor. Se trata de Finch (aunque su primer título era Bios), una superproducción que cuenta con otro interesante añadido y es que ha sido dirigida por Miguel Sapochnik.

Es el realizador de algunos de los mejores episodios de Juego de tronos (como La batalla de los bastardos o Vientos de invierno), ganador de dos premios Primetime Emmy, y que en cine ya probó también fortuna en el campo de la ciencia-ficción con Repo Man de 2010, protagonizada por Jude Law. Sin duda este es su proyecto más ambicioso, fuera del universo de Juego de tronos, y debía estrenarse en cines el pasado otoño. Pero, dadas las actuales circunstancias sanitarias, entró a formar parte de la larga lista de películas pospuestas para una mejor ocasión.

Una producción de Amblin Entertainment, la productora de Spielberg, y Walden Media, aliadas con Universal para la distribución, que finalmente ha seguido los pasos de Greyhound: Enemigos bajo del mar, también con Tom Hanks, porque ha sido adquirida por Apple TV+ para estrenarla directamente en su plataforma de contenidos online. La fecha de estreno no se ha concretado, pero se espera que sea a finales de año de cara a aumentar sus opciones para competir en la temporada de premios.

Finch es el nombre del personaje que interpreta Hanks, un hombre que ha vivido durante más de una década dentro de un búnker subterráneo después de la hecatombe que provocó un cataclismo solar. Su mejor compañía ha sido su fiel perro Goodyear. Y para cuidar de la mascota cuando él no pueda construyó un robot (el actor Caleb Landry Jones es quien le pondrá voz en la versión original en inglés). Cuando decide salir al exterior, en su nueva aventura, Finch intentará enseñarle al androide el significado de estar vivo.

Y no es que Hanks sea precisamente muy amigo de que sus películas se estrenen directamente en streaming, pero en estos tiempos es lo que hay. Greyhound fue adquirida por Apple TV+ a Sony por la cantidad de unos 70 millones de dólares (las cifras de Finch aún no han trascendido), y el wéstern Noticias del gran mundo tuvo un estreno limitado en cines antes de llegar a Netflix pocos días después, el 10 de febrero en España. En cambio, de lo que sí es partidario el actor es de no encasillarse en ningún género, de las temáticas bélicas de la Segunda Guerra Mundial y el salvaje Oeste a esta incursión en la ciencia-ficción posapocalíptica.