[Festival de San Sebastián 2021] Palmarés completo

La 69 edición del Festival de San Sebastián ha llegado a su fin, marcada a lo largo de su desarrollo por el controvertido premio Donostia a Johnny Depp y la decisión de que los premios interpretativos ya no vengan diferenciados por género. Precisamente al hilo de esto destaca entre las victorias la de la actriz Jessica Chastain por Los ojos de Tammy Faye, que comparte su Concha de Plata con Flora Ofelia por As in Heaven, mientras que la Mejor interpretación de reparto ha ido dirigida al nutrido elenco juvenil de Quién lo impide, aplaudido proyecto de Jonás Trueba que también ha obtenido el Premio Feroz Zinemaldia.

El premio principal ha ido a parar, en otro orden de cosas, a Blue Moon de Alina Grigore, mientras que otros nombres destacados del palmarés son los de realizadores tan conocidos como Gaspar Noé y Terence Davies, que han ganado respectivamente el Zabaltegi (por Vortex) y el premio del Jurado a Mejor guion (por Benediction). Por último, la Mejor dirección ha ido a parar a Tea Lindeburg por la mencionada As in Heaven, el premio del Jurado ha sido para Earwig y el público ha distinguido con su galardón correspondiente a Petite mamman, de la reputada Celine Sciamma.

A continuación, el palmarés completo.

Concha de Oro a Mejor Película: Blue Moon de Alina Grigore

Concha de Plata a la Mejor Dirección: Tea Lindeburg por As in Heaven

Concha de Plata a Mejor Interpretación Protagonista: Flora Ofelia por As in Heaven y Jessica Chastain por Los ojos de Tammy Faye

Concha de Plata a Mejor interpretación de reparto: Quién lo impide

Premio especial del jurado: Earwig de Lucile Hadzhihalilovic

Premio del Jurado a Mejor Guion: Terence Davies por Benediction

Premio del Jurado a Mejor Fotografía: Claire Mathon por Undercover

Premio Nuev@s Director@s: Unwanted de Lena Lanskih

Premio Horizontes: Noche de fuego de Tatiana Huezo

Premio Zabaltegi: Vortex de Gaspar Noé

Premio del público: Petite maman de Céline Sciamma

Premio a la mejor película europea: Between Two Worlds de Emmanuel Carrère

Premio Irizar al cine vasco: Maixabel de Iciar Bollaín

Premio Cooperación Española: Noche de fuego de Tatiana Huezo

Premio Feroz Zinemaldia: Quién lo impide de Jonás Trueba

