‘Fast & Furious 9’, ‘Emma.’ y otros estrenos llegarán a Movistar+ este año

Movistar+ y NBCUniversal llegaron a un acuerdo a principios de este año que, en primera instancia, cristalizó en la incorporación de Universal+ al catálogo de la plataforma española el pasado 20 de enero. Esta subsección incluía una amplia gama de canales procedentes del conglomerado mediático como Calle 13 o SYFY, y solo suponía una primera fase para un acuerdo que ha evolucionado en las últimas horas para que Movistar+ dé cobijo a varios de los próximos estrenos de Universal. De este modo, y antes de que acabe 2021, los suscriptores de la plataforma podrán ver en ella películas como Emma. o la aún inédita Fast & Furious 9.

El servicio de streaming no ha dado una fecha específica según la cual estos estrenos llegarían a su catálogo, pero sí que ha revelado varios títulos muy apetecibles. A los de Emma. (protagonizada por Anya Taylor-Joy) y Fast & Furious 9 (que tiene fijado su estreno actualmente para el 25 de junio) hay que unir el thrillerNadie, con Bob Odenkirk (estreno 2 de abril), y los largometrajes de animación Los Croods: Una nueva era y Trolls 2: Gira mundial, que protagonizó una sonora polémica el año pasado cuando su estreno en VOD obtuvo unas cifras apabullantes.

Movistar+ también incluiría en algún punto los documentales Audrey (dedicado a la actriz Audrey Hepburn) y The Bee Gees: How Can You Mend a Broken Heart, dirigido por Frank Marshall. No se ha especificado cuánto tiempo pasaría entre el momento en que una película como Fast & Furious 9 llegara a los cines y luego pasar a estar disponible en streaming, pero cabe vincular este acuerdo con las decisiones tomadas por grandes estudios como Warner Bros. y Paramount en los últimos meses.

Ambos han implantado modelos híbridos según los cuales las películas se estrenarían tanto en cines convencionales como en sus servicios de streaming HBO Max y Paramount+ (en el caso de Paramount, con un margen de 45 días), y aunque España permanece ajena por el momento a esta iniciativa, se espera que HBO Max llegue a nuestro país en la segunda mitad del año y pueda encajar en ella.