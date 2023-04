La excusa de Rachel Weisz y Daniel Craig para no ver 'Star Wars' con su hija

AFP via Getty Images

Entre las parejas más estables del Hollywood actual, Rachel Weisz y Daniel Craig se muestran como uno de los grandes ejemplos a seguir. Con un talento inconmensurable, los actores británicos han decidido trasladar este amor al cine a su hija en común, que este año cumple cinco años. Una jovencita que ha empezado a saborear el placer de ver películas, pero llevándolo hasta el extremo.

"Daniel y nuestra hija habían estado viendo Star Wars. Era como una experiencia padre-hija especial y empezaron con las originales. Mi hija se obsesionó. Me pedía que googleara esto y aquello. Me preguntaba cómo se veía Darth Vader debajo de la máscara…", señalaba recientemente Weisz en el programa The Late Show, presentado por Stephen Colbert.

"Ella quería saber todo de la mitología. Yo le dije a su padre: ‘Creo que es suficiente para ella’, por lo que decidimos decirle que Star Wars estaba rota", revelaba entre carcajadas la actriz.

Este incidente ocurrió en Londres por lo que el traslado de la familia a Nueva York trajo de nuevo una pregunta de la niña: "¿Está rota Star Wars en Nueva York también?". Una palabra a la que Weisz estuvo rápida: "Sí, está rota en Nueva York también".

La actriz también confesaba en el programa que Craig sí que mostró a su hija la escena de El despertar de la fuerza en la que realizó un cameo, donde interpretó al Stormtrooper que liberó a Rey (Daisy Ridley) del cautiverio.

Rachel Weisz tiene otro hijo de 16 años, fruto de su relación con el cineasta Darren Aronofsky, mientras que Daniel Craig también tiene una hija de su relación anterior con la actriz Fiona Loudon. Esta última, Ella, quien cuenta con 30 años, también ha decidido seguir los pasos de sus padres en el mundo de la interpretación. Un hogar que rezuma séptimo arte por los cuatro costados.

