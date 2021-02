Eva Green y Vincent Cassel protagonizarán una nueva versión de 'Los tres mosqueteros'

El clásico literario de Alejandro DumasLos tres mosqueteros está a punto de dar a la luz una nueva adaptación. Variety ha informado en exclusiva que Martin Bourboulon (Papá o mamá) dirigirá el nuevo proyecto, que contará con la presencia de los actores Eva Green y Vincent Cassel.

El medio estadounidense informa que se trataría de un díptico compuesto de The Three Musketeers – D’Artagnan (Los tres mosqueteros- D'Artagnan) y The Three Musketeers – Milady (Los tres mosqueteros- Milady). Green interpretará a Milady de Winter, mientras que Cassel será Athos.

Junto a ambos intérpretes podremos encontrar en ambos filmes a François Civil (Tan cerca, tan lejos) en el papel de D’Artagnan; Louis Garrel (Un hombre fiel) en el papel del rey Luis XIII de Francia; Romain Duris (Vernon Subutex) como Aramis; Pio Marmaï (El primer día del resto de tu vida) como Porthos; Vicky Krieps (El hilo invisible) como la Reina Ana de Austria; Oliver Jackson-Cohen (La maldición de Hill House) como el duque de Buckingham y Lyna Khoudri (Papicha) como Constance Bonacieux.

El libreto correrá a cuenta de Matthieu Delaporte y Alexandre de la Patellière, quienes ya habían trabajado anteriormente juntos en 22 balas, Lo mejor está por llegar y Papá o mamá. Una adaptación que contará con la introducción de un nuevo personaje: Hannibal. Este rol estará basado en la historia real de Louis Anniaba, el primer mosquetero negro de la historia de Francia.