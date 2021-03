Ahora puede parecernos inaudito, por mucho Marvel y superhéroes que hubiera, pero en 2012, antes del estreno de Los Vengadores no parecía estar claro que un argumento con tanto personaje estrella en una misma película pudiera funcionar en taquilla. Ni siquiera los mismos protagonistas las tenían todas consigo.

O al menos así lo cuenta Scarlett Johansson, recordando ese escepticismo inicial: "Incluso con todos nosotros en nuestros trajes de superhéroe sonaba a algo así como que iba a ser un desastre. No un desastre, pero, como diciéndonos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto?...", empieza explicando la actriz metida en el rol de Viuda Negra. Pero entonces llegó el momento. "Recuerdo haber hecho esa toma de 360 grados, y estar plantados en los escombros de la Gran Central, o lo que fuera, de ese ataque alienígena, y todos estábamos listos., como: 'Aquí vamos, esto es'. Y luego nos mostraron la reproducción, y creo que ese fue el momento en que todos, finalmente, después de seis meses de rodaje, dijimos: Oh, esto va a funcionar. Creo que esto va a funcionar ", explica Johansson en un reportaje para The Gentle Woman.

La escena de la batalla en la Grand Central Station de Manhattan, que incluye el plano secuencia de 360 grados que muestra a todos los vengadores (al son de la música compuesta por Alan Silvestri), resultó ser también la que se convertiría en la más popular de la película dirigida por (el actualmente denostado) Joss Whedon. Y a la postre, el presagio de su elenco se hizo realidad.

La película no solo acabó recaudando más de 1.500 millones de dólares en los cines de todo el mundo sino que también consolidó definitivamente el Universo Cinematográfico de Marvel. Fue también la más taquillera de ese año (seguida de la aventura Bond de Skyfall, con 1.100 millones). Y tanto espectadores, como la crítica, quedaron igualmente satisfechos con un guion que lograba integrar a tanto superhéroe.

Os dejamos con la icónica escena (doblada al español) para disfrutarla, o descubrirla, de nuevo.