Entrevista | Matthew Macfadyen: “Llegué a 'Succession' huyendo de la imagen que el público tenía de mí”

Una misión para engañar a Hitler coordinada entre británicos y españoles. Hablamos con el director John Madden (Shakespeare in love, El exótico hotel Marigold) y el actor Matthew Macfayden (Succession, Orgullo y prejuicio) sobre El arma del engaño, un drama bélico ambientado en la Segunda Guerra Mundial.

Esta es una película de guerra, estrenada en tiempos de guerra. Como comunicadores, ¿creéis que hay un tiempo para hacer ficción sobre el drama o debería ser posible hacerlo siempre? [Madden]: Creo que lo que estás preguntando es si nos parece apropiado estrenar esta película en este momento. Es sorprendente que, por muchos motivos, hayamos acabado estrenando esta película durante la guerra de Ucrania y Rusia. Es algo que no podríamos haber anticipado. Es una pregunta imposible de responder. Te diré una cosa: es importante, para mí, no hablar de esta película en términos relacionados con la situación actual. Porque el rodaje terminó hace dos años. Y si me pongo a pensarlo detenidamente, siento que no deberíamos ni poder tener una comida decente mientras observamos desgracias a diario, cada hora. Es difícil sentirte cómodo con cualquier cosa que haces y por ello, siento que debo distanciarme de interpretar la realidad, o acabará viciándolo todo.

Sin duda. No solo me refería a este evento en particular. Esta película habla de la guerra, pero en ella también encontramos comedia, amor, muchos elementos presentes en cualquier evento global, no solo drama. La vida sigue, y me preguntaba si esa vida que tenía lugar en la Segunda Guerra Mundial se puede reflejar ahora que ha pasado tiempo, o si tuviésemos una cámara en aquellos días también habría sido pertinente mostrar esta historia. [Madden] Sí, creo que la respuesta es que podríamos. La Segunda Guerra Mundial es una guerra interesantísima, de muchas maneras. Los beneficios de la perspectiva con la que contamos actualmente son muchos y nos permite mostrar varios aspectos del conflicto. Muchas veces emotivos, también románticos, etc. Creo que es justo que, ante un evento tan destructivo, tengamos recursos poderosos para enfrentarnos al mismo, como el arte. Así que sí, es legítimo hacerlo. Sin querer volver a la guerra de Ucrania, quizás estemos demasiado cerca, quizás por ahora solo podamos ver tragedia.

[M. Macfayden]: Nuestra película es una historia concreta dentro de muchísimas, de cientos.

[Madden]: Es única. Y es interesante, si eres capaz de abstraerte, claro.

Matthew, mientras me documentaba para esta entrevista, me topé con unas declaraciones que hiciste alrededor de 2007, en las que aseguras que el público “siempre me verá como el Matthew Macfadyen de Spooks” [serie británica sobre un equipo de agentes de inteligencia que protege al gobierno]. Después del inesperado éxito de Succession, ¿vives cada papel con mayor curiosidad por lo que ofrecerá a tu carrera? Creo que me refería a que, como actor, si tienes éxito gracias a un personaje y eres astuto, deberías buscar un proyecto que te aleje de la imagen que el público tiene de ti. Así es como llegué precisamente a Succesison. Y fue un regalo que me permitió hacer algo extraño, cómico, algo que no había probado jamás fuera del teatro.

Colin Firth y Matthew Macfadyen en 'El arma del engaño' Cinemanía

En muchas entrevistas has dicho que una de las razones que te empujó a elegir Succession fue poder interpretar un personaje americano, algo que no habías hecho nunca en televisión o cine. Esta película es tremendamente británica. ¿Es difícil salir del modo de rodaje de la serie de HBO, repleto de improvisación, y de la construcción de un personaje tan profundamente americano, para pasar a otro más británico y a un tipo de rodaje al que quizás estés más acostumbrado? [Macfayden]Como actor, es muy liberador saltar de un extremo a otro. Cuanto más difícil, más me relajo. Pero es cierto que elementos como el cambio de acento ayudan a cambiar de lugar, a transformarte. Aunque, si bien la energía de Succession es distinta, los entresijos de cualquier rodaje se parecen mucho.

Déjame hacerte una última pregunta, porque nos quedan solo dos minutos. Has interpretado a muchos seductores en la pantalla. [Macfayden]: ¿Seductores?

Sí, seductores, historias de amor, has estado envuelto en varias a lo largo de tu carrera. Aquí tienes también una historia de amor en la que estás metido. ¿Qué has aprendido del amor a través de tus trabajos? [Macfayden]: ¡Qué es algo maravilloso!

Matthew Macfayden en la última temporada de 'Succession' Cinemanía

A lo que me refiero es… tienes una presencia determinada, eres un tipo grande, puedes interpretar a un seductor imponente, pero en esta película eres alguien mucho más nervioso, más tímido. Juegas con tu cuerpo en ambas situaciones. ¿Cómo enfocas una historia de amor de maneras tan diversas y qué has aprendido sobre estas situaciones? [Macfayden]: Esa es una pregunta grande, que trataré de responder. Creo que lo que más me interesa de la gente, lo llamativo, esté viviendo una historia de amor o lo que sea, no es tanto lo que siente sino lo que intenta no sentir. No se nos da muy bien gestionar nuestros sentimientos. Así que muchas veces, hacer algo significa ocultar tus intenciones. Cholmondeley, mi personaje, no es ninguna excepción.

[Madden]: ¡Es el epítome de eso mismo!

[Macfayden]: La operación que gestiona con Montagu (Colin Firth) y Jean Leslie (Kelly Macdonald) le genera todo tipo de complicaciones, sentimientos y emociones, que intenta constantemente ocultar, tener bajo control. Eso es lo interesante.

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra Newsletter.