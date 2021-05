En marcha un remake francés de ‘One Cut of the Dead’ a manos del director de ‘The Artist’

A cuatro años de su estreno, no resulta descabellado erigir como film de culto a One Cut of the Dead, dirigida por Shinichirô Ueda. Y por si hay alguien que tuviera dudas de su estatus, ahí está la intención de realizar un remake por parte de Michel Hazanavicious, ganador del Oscar a Mejor director por The Artist en 2011. Según recogen medios como Bloody Disgusting, esta nueva versión será una producción francesa que tendrá como título original Z (Comme Z) mientras que en inglés será conocida como Final Cut, y ya cuenta con un equipo bastante cerrado a la espera de lanzarse a la producción.

The Artist fue toda un fenómeno en 2011, y aunque hoy en día haya quedado algo olvidada por la cinefilia tiene en su haber el citado Oscar a Mejor director, más los de Mejor actor para Jean Dujardin, Mejor banda sonora original y Mejor película. En lo que respecta a Hazanavicious, nunca ha vuelto a toparse con un éxito así en su carrera, habiendo dirigido desde entonces películas discretas como Los infieles o la interesante Mal genio, que reflexionaba sobre la figura de Jean-Luc Godard con el protagonismo de Louis Garrell. Este último título discurría dentro de los cauces del cine dentro del cine, que es justamente el subgénero al que se ajusta One Cut of the Dead… más o menos.

La película japonesa de 2017 narraba cómo el rodaje de un film de terror de Serie B era asaltado por zombies de verdad, aunque este solo era el planteamiento de un guion que escondía más de una sorpresa. Sorpresa con la que ya no puede contar Hazanavicious, pero aún así está convencido de que su remake es buena idea. “El brillante concepto de la película original, el reparto de ensueño, el equipo motivado… todo hace que esté encantado de rodar esta película sobre rodar una película”, ha declarado el cineasta. Final Cut ya ha fichado como protagonista a Romain Duris (visto en De latir, mi corazón se ha parado de Jacques Audiard o Una nueva amiga de François Ozon), en el papel del director de cine que está dispuesto a todo por concluir su película.

El remake francés de One Cut of the Dead está protagonizado asimismo por Bérenice Bejo, nominada al Oscar a Mejor actriz por The Artist y esposa de Hazanavicious. De hecho, junto a su madre estará igualmente en la película Simone Hazanavicious como miembro del reparto, quedando todo en familia. Nombres a los que hay que sumar los de Matilda Lutz, Luana Bajrami, Grégory Gadebois y Jean-Pascal Zadi. Final Cut iniciará su rodaje de un momento a otro y quién sabe: es posible que su vínculo con un film tan querido como el de Ueda permita que Hazanavicious se reencuentre con el éxito internacional.