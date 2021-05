En marcha la secuela de ‘Attack the Block’ con John Boyega de vuelta

De no ser por su recital en Attack the Block, John Boyega nunca habría llegado a interpretar a Finn en Star Wars: El despertar de la Fuerza. El actor sorprendió a propios y extraños como Moses en la primera película dirigida y escrita por Joe Cornish, donde en compañía de otros jóvenes británicos tenía que lidiar con una invasión alienígena. Attack the Block estaba llamada al culto, y así ha ocurrido efectivamente que desde su estreno en 2011 no ha dejado de ser reivindicada por un gran número de espectadores mientras Cornish coescribía Las aventuras de Tintín: El secreto del unicornio y dirigía en 2019 El niño que pudo ser rey.

Claro, todo mientras Boyega encadenaba películas de Star Wars y se convertía en una estrella, pero una vez concluida la nueva trilogía está listo para reunirse con Cornish… y sacar adelante la esperada secuela de Attack the Block. Según se hacen eco medios como Deadline, esta ya ha sido confirmada con Boyega y Cornish a bordo, sin que se hayan dejado caer detalles sobre el argumento. Es de esperar que los alienígenas vuelvan a poner en apuros a Moses y a su pandilla, y es lo que se deduce del comunicado de Cornish: “No puedo esperar a volver a trabajar con John, y a llevar a las audiencias un espectáculo de acción urbana y alienígena aún más grande”.

A Cornish le “emociona anunciar oficialmente su regreso al mundo de Attack the Block”, y en esta misma línea se ha manifestado Boyega. “Ha pasado una década desde que se estrenó Attack the Block y todo ha cambiado mucho. Me emociona que esta gran historia vuelva a las calles de Londres. Moses siempre ha sido uno de mis personajes favoritos para interpretar y traerle de vuelta es un gran honor”. Attack the Block 2 viene producida por UpperRoom Productions, la productora de Boyega, y por Nira Park a través del estudio Complete Fiction que comparte con Cornish y nada menos que Edgar Wright, uno de los impulsores del film original y buen amigo de Cornish.

Aún no hay fecha de estreno ni de inicio de rodaje.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.