El vídeo viral en el que Ethan Hawke opina sobre el cine de superhéroes

Pasaba con el western, pasó con Star Wars y otros blockbusters, y ahora se repite con las películas de superhéroes: está claro que un género no puede hacerse popular sin que medio Hollywood se adhiera a él con entusiasmo, mientras el otro medio pide su cabeza.

Así pues, entre tantos dimes y diretes, se agradecen opiniones sensatas como las de Ethan Hawke. Un vídeo de 2018 en el que el actor de Caballero Luna opina sobre el género se ha hecho viral, y no nos extraña, porque plantea la única solución razonable ante la disyuntiva: ¿por qué no nos olvidamos de tanta condena y tanta apología y disfrutamos del cine?

"Me encantan las películas de superhéroes, me encantan las películas de arte y ensayo. No creo que haya una diferencia entre el arte culto y el arte popular", señaló Hawke entonces.

Entonces, ¿dónde residiría el criterio de calidad? Ethan responde: "Hay películas en las que la gente pone su corazón, y hay películas que la gente hace para sacar pasta", señala. Y prosigue: "Las que me gustan a mí son aquellas en las que la gente pone el corazón, y eso es algo que se nota tanto en una película de superhéroes como en una de terror o en una de arte y ensayo".

El problema, aduce Hawke, es otro: "[Películas como El caballero oscuro o Doctor Strange] no son las únicas que existen, y la gente joven hoy en día crece viendo solamente eso", aclara. "Ahora, todo es una competición: quieren decirte qué puntuación ha tenido en Rotten Tomatoes, qué taquilla ha tenido... pero lo que importa es qué significa esa película para ti. Esto no va de ganar un juego. El arte no es eso".

Ante las posibles réplicas, señalemos que Hawke ha predicado con el ejemplo durante su carrera. Antes de trabajar para Marvel en Caballero Luna, el actor y cineasta no se ha cortado en asociarse a emblemas del cine 'de autor' (Abel Ferrara, Richard Linklater, Paul Schrader), así como a proyectos de índole popular como The Purge, Sinister o Daybreakers (muchos de ellos vinculados a su buen amigo Jason Blum).

Así pues, la próxima vez que el propio Schrader o Francis Ford Coppola, entre otros, quieran soltar soflamas contra el auge de los tipos y tipas en mallas, harían bien en revisar estas palabras.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades en cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.