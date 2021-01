El universo de… Miki Esparbé

CINE

“De pequeño quemé a visionados un VHS de dibujos animados de Lucky Luke, me marcó Billy Wilder con Con faldas y a lo loco y El apartamento, me cagué de miedo con Vértigo de Hitchcock, y la primera peli que recuerdo haber visto en el cine fue Parque Jurásico. Mis gustos ahora son igual de dispares, soy un gran consumidor de cine independiente y, a la vez, disfruto de cierto cine comercial palomitero cuando toca”.

Con faldas y a lo loco Giphy

SERIES

“A dos metros bajo tierra es seguramente la serie de mi vida. He visto muchas después, pero con ella llegaron los maratones de capítulos y mi primer vacío existencial al terminarla. Confieso que, de vez en cuando, todavía busco el final (ese final) en YouTube”.

TEATRO

“Vi un espectáculo en Buenos Aires llamado Mi hijo sólo camina un poco más lento, de Ivor Martinic. Me atraparon muchas cosas del montaje: el espacio medio improvisado en una sala diminuta con un ventanal gigante, que se representara a las 12h de la mañana de un sábado (parte del reparto, brutal, era gente mayor) o la sencillez y profundidad de la historia de una familia argentina que sentí como mía”.

ARTE

“Admiro el trabajo de Guim Tió y Álvaro Carmona. Cada uno es singular en estilo y forma, se superan muestra tras muestra y su obra me hace cosquillas en el cerebro. Y son buenos amigos, ideal todo”.

LIBROS

“Necesito que la lectura me atrape, como Trilogía de Holt. Kent Haruf tiene la capacidad de retratar las siempre complejas relaciones humanas con una sencillez y cercanía admirables”.

Al final de la tarde Me gusta leer

MÚSICA

“Mis sesiones aleatorias de Spotify son un festival variopinto digno de análisis, pero hay algunas listas que nunca faltan: la de la ‘Motown’ con mi propia recopilación de lo mejor que publicó el sello; la de covers y los discos de electrónica que más veces he escuchado en mi vida, Homework, de Daft Punk y Moon Safari, de Air”.

CÓMIC

“Cenizas, de Álvaro Ortiz tiene todo aquello me puede gustar en un cómic. Mezcla una historia de aventuras entre amigos con elementos fantásticos, thriller y la nostalgia de una generación con sus aspiraciones, a menudo frustradas, claro”.

VIAJES

“En Formentera pasé los mejores veranos de mi vida. Allí tomé la decisión de estudiar interpretación y fue donde hice temporada de camarero (en Can Toni, mítico restaurante de La Mola) mientras me formaba en Barcelona el resto del año. Ahora, cuando tengo un hueco, no dudo en escaparme a visitarla”.