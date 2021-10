El tráiler de 'La casa Gucci' es una batalla campal y Lady Gaga es la estrella

En nuevo tráiler de La casa Gucci tiene un encontronazo entre hombres ricos con camisas caras, la canción Sweet Dreams (Are Made of This) como hilo conductor y a una Lady Gaga robafocos. El próximo 26 de noviembre, finalmente podremos comprobar qué tal se le ha dado a Ridley Scott ahondar en la jugosa novela de Sara Gay Forden, titulada The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed.

Por el momento, basta con echar un vistazo a este nuevo adelanto para confirmar que la cantante y actriz es la absoluta protagonista de esta historia en la piel (o las pieles) de Patrizia Reggiani:

A new trailer, sweeties 💋 #HouseOfGucci – only in theaters This Thanksgiving pic.twitter.com/4zVhazUo2N — Lady Gaga (@ladygaga) October 28, 2021

La trama se centra en el asesinato de Maurizio Gucci (Adam Driver) que condujo a la caída del imperio de la moda paralelamente al ingreso en prisión de su viuda, Patrizia Reggiani, después de haber orquestado el homicidio de su marido al ver cómo la abandonaba por una mujer más joven.

Además de Driver y Gaga, que regresa al cine tras su aclamada actuación en Ha nacido una estrella, el reparto está repleto de estrellas como Al Pacino, Jeremy Irons, Salma Hayek y Jared Leto, muchas irreconocibles por exigencias del guion.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.