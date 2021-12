El Pingüino de Colin Farrell en 'The Batman' está inspirado en este mítico personaje de 'El padrino'

Es difícil dar muchos detalles de The Batman, la nueva adaptación del superhéroe en la gran pantalla con Robert Pattinson, porque su director así lo ha querido. Pero a escasos meses de su estreno en salas, Matt Reeves (El amanecer del planeta de los simios) ha querido compartir alguna pista de lo que podremos ver en su película. Entre ellas, un gran detalle sobre la inspiración que tuvo al moldear a uno de los villanos de Batman.

El Pingüino (Oswald Cobblepot para los amigos) es uno de esos villanos que aparecerán en el filme, junto con al también confirmado Enigma al que dará vida Paul Dano. Sin embargo, el primero atrajo todas las miradas con el primer adelanto de la película cuando absolutamente nadie encontró a su actor, Colin Farrell, en ese personaje obeso y demacrado.

Pero ahora Matt Reeves ha confesado que el personaje va mucho más allá de la caracterización. Al parecer, el director se inspiró en un mítico personaje de El padrino para darle instrucciones a Colin Farrell: "Hay un toque de John Cazale como Fredo en El Padrino. Es un mafioso de nivel medio y tiene algo de showman, pero se ve que quiere más y que se le ha subestimado. Está listo para hacer su jugada", comenta Reeves en una entrevista.

Por su parte, el actor encargado de dar vida al villano que en su momento interpretase Danny DeVito en Batman vuelve también explicó cómo surgió la idea en el set de rodaje: "Me mencionó a Fredo, porque Fredo está molesto por la insignificancia en la que vive, en una familia que está llena de hombres muy fuertes, muy brillantes, muy capaces y muy violentos. Por eso comete el acto de traición que comete, porque es débil, está roto y le duele. Hay una especie de fractura en el núcleo de mi personaje, que alimenta su deseo y su ambición de ascender dentro de esta cábala criminal. A dónde va ese ascenso... Me encantaría llegar a explorar eso en la segunda película, si es que llega a suceder", afirma Farrell, dejando la puerta abierta incluso a una nueva aparición de su personaje.

Farrell, quien ya cogió gran peso para dar vida a un feroz arponero en La sangre helada, promete ser una de las grandes bazas de The Batman, además del mencionado Paul Dano, de Zöe Kravitz como Selina Kyle (aka Catwoman) y por supuesto el justiciero enmascarado, Robert Pattinson. Habrá que esperar al próximo 4 de marzo para verlos a todos en la gran pantalla, pero uno ya no puede esperar a ver si se producirá algún otro momento similar a los de Fredo en El padrino. ¿Quizá un beso entre Batman y el Pingüino? No descartemos nada.

