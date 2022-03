El multiverso Spider-Man tiembla con el tierno reencuentro entre Zendaya y Andrew Garfield en los Oscar 2022

Lo que el multiverso arácnido ha unido que no lo separe nadie. En diciembre del año pasado, Spider-Man: No Way Home rompía la taquilla con la tercera entrega arácnida de la saga protagonizada por Tom Holland, que llegaba cargada de sorpresas como la presencia de Tobey Maguire y Andrew Garfield.

Sin duda, el reencuentro entre los tres 'Spidey' de cine hizo las delicias de los fans. El Peter de Garfield fue curiosamente uno de los que más halagos recibió y gran parte de los espectadores incluso empezó a hacer campaña por volver a verlo en gran pantalla.

Garfield, que opta esta noche al Oscar a mejor actor protagonista por tick... tick... Boom!, ya se encuentra en el Dolby Theatre de Los Ángeles, donde ha protagonizado un tierno reencuentro con Zendaya, MJ en Spider-Man: No Way Home. Ambos se han abrazado con cariño en la alfombra roja e incluso han posado para una selfie. A continuación, puedes ver esta adorable reunión entre las estrellas:

EL DIJO: ME TOCO SALVAR AL AMOR DE SU VIDA DE MI HERMANO CHIQUITO REFIRIÉNDOSE Spider-Man de Tom Holland 😭🤧🤍

Los amoo mucho #Zendaya #AndrewGarfield #Oscar pic.twitter.com/7GcbTSZ79z — 𝗗𝗮𝗻𝗻𝗮𝗗𝗹𝗰 -𝗠𝗼𝗠 𝗲𝗿𝗮🦋. (@Whodannucm) March 27, 2022

