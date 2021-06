El guionista de ‘Nadie’ ya está trabajando en la secuela

Durante la promoción de Nadie nadie (valga la redundancia) quiso disimular el estrecho parentesco que había entre esta película y la franquicia de John Wick. Más allá de lo evidente (la presencia común de Derek Kolstad como guionista), la película de Ilya Naishuller presentaba una acción tan cuidada como la que disfrutamos en la saga de Keanu Reeves, además de un punto de partida similar: un hombre aparentemente normal al que un incidente mueve a retomar un pasado sangriento. En el caso de Nadie, un atraco en su casa provocaba que Hutch (Bob Odenkirk) sacara partido de su pasado como asesino.

Los aficionados al cine de acción han disfrutado enormemente del film de Naishuller, y de hecho a este no le ha ido nada mal en taquilla: 61 millones de dólares sobre un presupuesto de 16. Este margen de beneficios es más que suficiente para que desde Universal Pictures le den luz verde a una secuela, y aunque esto aún no ha ocurrido ya se divisan movimientos para que salga adelante. Naishuller, durante una entrevista con Joblo, ha confirmado que el estudio aún no ha dado luz verde a Nadie 2… al tiempo que se ha mostrado muy confiado en que esto ocurrirá pronto.

“Hay muchas historias que se pueden contar sobre este mundo, con el personaje de Hutch. Sé que Derek Kolstad ya ha empezado a trabajar en la secuela”, reveló. “Si al final ocurre el tiempo lo dirá, pero todas las semillas necesarias han sido plantadas”. El cineasta también ha revelado que en esta secuela de Nadie el personaje de Connie Nielsen (esposa de Hutch) ganaría protagonismo, lo que es una buena noticia porque en el film inaugural no hacía virtualmente nada.

En cuanto a Kolstad, el personaje de Hutch debe resultarle muy querido para haberle hecho un hueco prematuro en su agenda, pues no podría estar más ocupado. El éxito de John Wick ha favorecido que se convierta en uno de los guionistas más solicitados de Hollywood en la actualidad, y al margen de la futura John Wick 4 (cuyo estreno está previsto para el 27 de mayo de 2022), en los últimos meses le hemos visto vincularse a la serie precuela de la saga (titulada The Continental y centrada en el personaje de Ian McShane), así como sendas adaptaciones de Dragones y mazmorras y el manga Hellsing.

