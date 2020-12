El guionista de ‘American Beauty’ teme que el recuerdo de la película se vea manchado por Kevin Spacey

Por mucho éxito que tengan en el momento de su estreno, lo que de verdad convierte a las películas en clásicos es conseguir que el paso del tiempo no les haga demasiado daño. No resulta difícil hablar de American Beauty a título de clásico moderno, pero en este caso el envejecimiento ha seguido una línea alternativa: debido a las acusaciones de Kevin Spacey posteriores al estreno de la película en 1999, ya es imposible verla igual. Sobre todo cuando nos encontramos con Spacey interpretando a un hombre en crisis que se siente atraído por una joven de 17 años, interpretada por Mena Suvari.

Spacey ha recibido múltiples acusaciones de acoso y abuso sexual, lo que ha provocado su alejamiento de la esfera pública mientras sus compañeros de American Beauty discurren qué hacer con su legado. Alan Ball, guionista del film que también ha estado detrás de A dos metros bajo tierra, True Blood y ahora presenta Mi tío Frank, que ha escrito y dirigido contando con el protagonismo de Paul Bettany, parece especialmente preocupado por ello. “Me entristece que lo que ocurrió con Kevin pueda llegar a dejar huella en el film”, aseguraba para The Independent.

“Especialmente por el hecho de que interpretaba a alguien que perseguía a una joven de 17 años. Me pregunto si la película podría hacerse hoy”. American Beauty fue unánimamente aclamada a su estreno y nominada a ocho Oscar de los cuales ganó el correspondiente a Mejor director (para Sam Mendes), Mejor fotografía, Mejor guion para Ball y Mejor actor protagonista para Kevin Spacey. La figura del actor es, por tanto, inseparable del recuerdo que se pueda tener de este drama.

No obstante, más allá de Ball ha habido otras voces relacionadas con la película que defienden su derecho a permanecer en el imaginario cinéfilo sin que este se intoxique por los actos de Spacey. Es el caso de Thora Birch, que en 2019 señalaba que American Beauty fue desarrollada por un grupo muy amplio de personas. “La culpa es de Kevin. No tiene nada que ver con American Beauty. Creo que es importante recordar a todo el mundo que fue una comunidad entera la que hizo la película. Todos la adoramos, y esto no tiene nada que ver con Kevin”, insistía.