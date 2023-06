En 1993, El último gran héroe llegaba a las salas de cine de todo el mundo. La comedia de acción y fantasía dirigida por John McTiernan, y protagonizada por Arnold Schwarzenegger, apuntaba a convertirse en uno de los grandes bombazos de ese año. Y si bien la cifra de recaudación logró 137 millones de dólares, partiendo de un presupuesto de 80 millones y recuperando el dinero invertido, las críticas fueron demoledoras.

La cinta recibió hasta seis nominaciones en los premios Razzie, incluida la interpretación de Schwarzenegger. Este hecho molestó enormemente al actor, quien se encontraba en plena cresta de la ola tras las dos primeras entregas de Terminator, las dos de Conan en la que participó, así como títulos aclamados como Desafío total y Depredador.

"Cuando salió El último gran héroe había alcanzado mi punto álgido tras Terminator 2, la película más exitosa del año en todo el mundo", dijo Schwarzenegger. "No puedo decirte lo molesto que estaba ante las críticas. Te duele. Hace daño a tus sentimientos y es vergonzoso".

El documental de Arnold Schwarzenegger en Netflix

El actor norteamericano se ha sincerado en la docuserie Arnold, que estos días aterriza en Netflix, tan solo unos después de debutar en una serie de la plataforma con Fubar. "No quise ver a nadie durante una semana. Pero sigues adelante. Y mi suegra también decía esto todo el tiempo: 'Sigamos adelante'". Es un gran mensaje", añade el actor.

El documental también recoge testimonios de gente que ha trabajado con él, como el cineasta James Cameron o la scream queen Jamie Lee Curtis. Este último su paño de lágrimas ante el fracaso de la película. "Pareció como si estuviera llorando en la cama. Se lo tomó como un golpe profundo a su marca. Creo que realmente lo sintió. Esa es la única vez que lo escuché deprimido", señala el director de Titanic y Avatar.

Afortunadamente, el exculturista y exgobernador de California curó pronto sus heridas y continuó regalándonos grandes interpretaciones en el cine de acción, que próximamente nos ofrecerán sus nuevos papeles en Kung Fury: The Movie, Breakout y The Legend of Conan.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.