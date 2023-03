El ejército de EE.UU. retira sus anuncios con Jonathan Majors tras el arresto

En la mañana del sábado la policía de Nueva York arrestó a Jonathan Majors. El actor ya está en libertad mientras se desarrolla una investigación en torno a lo ocurrido: le han acusado de agredir, estrangular y acosar a una mujer en un altercado doméstico. Justo ocurre en un momento decisivo en la carrera de Majors, de modo que su equipo jurídico ya está articulando velozmente una defensa contra los cargos.

Pero, no menos rápido, la detención también está teniendo sus primeras consecuencias. Según IndieWire, el ejército de EE.UU. ha decidido dejar de emitir los anuncios en los que aparece el actor, esperando a que concluya la investigación. Estos anuncios han sido retirados tanto de televisión como de redes sociales, luego de haber empezado a aparecer a principios de marzo, en el marco de la campaña Be All You Can Be. Estos anuncios, para más señas, tuvieron una presencia masiva en la cobertura que hizo la CBS del último torneo de baloncesto de la NCAA.

El spot principal encuentra al actor de Ant-Man y la Avispa: Quantumanía recorriendo campos de batalla mientras ofrece a la audiencia la opción de alistarse en el ejército. El alcance de la campaña Be All You Can Be va más allá del spot en sí, extendiéndose a carteles donde aparece Majors, pero por ahora el ejército no los retirará. Un portavoz ha aclarado los motivos por la retirada de la publicidad.

“El ejército de EE.UU. está al tanto de la detención de Jonathan Majors y está profundamente preocupado por las acusaciones que rodean su detención. Aunque el señor Majors es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad, la prudencia dicta que retiremos nuestros anuncios hasta que finalice la investigación sobre estas acusaciones”. Por ahora no han trascendido demasiados detalles de lo ocurrido, más allá de que la disputa se diera dentro de un vehículo y de que, al parecer, la presunta agredida fuera pareja de Majors.

Los abogados del actor, por otra parte, han lanzado un comunicado donde defienden su inocencia y entregan su versión de los hechos. “Jonathan Majors es completamente inocente y se ha demostrado que fue víctima de un altercado con una mujer que conoce. Estamos reuniendo y presentando rápidamente pruebas al fiscal del distrito con la esperanza de que se retiren todos los cargos de forma inminente”. A principios de este año Majors había estrenado tanto Quantumanía como Creed III, confirmándose como una estrella en alza.

US Army & Team DDB bring back one of the most famous taglines in advertising history. In epic fashion, Jonathan Majors walks through 247 years of Army history, overcoming seemingly insurmountable obstacles & giving a skeptical new generation a reason To Be All You Can Be. #client pic.twitter.com/CN2tQQBDRR — DDB Worldwide (@DDB_Worldwide) March 8, 2023

“Estas pruebas incluyen imágenes de vídeo del vehículo donde tuvo lugar este episodio, testimonios de testigos del conductor y de otras personas que vieron y oyeron el episodio y, lo que es más importante, dos declaraciones escritas de la mujer retractándose de estas acusaciones”, prosigue la defensa. “Todas las pruebas demuestran que el señor Majors es totalmente inocente y que no la agredió en absoluto”.

“Lamentablemente, este incidente se produjo porque esta mujer estaba atravesando una crisis emocional, por la que ayer fue trasladada a un hospital. La policía de Nueva York está obligada a efectuar una detención en estas situaciones, y esta es la única razón por la que el Sr. Majors fue detenido. Esperamos que estos cargos se retiren pronto”, concluye.

Majors, para más señas, contemplaba ser un villano recurrente en la Saga del Multiverso de Marvel a partir de Quantumanía, y está por ver si el MCU se marca una jugada estilo el ejército USA.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter