El creador de 'Black Mirror' convertirá a Hugh Grant en "un personaje repugnante"

Decir que 2020 está siendo un año complicadillo puede batir récords en un campeonato de eufemismos: a los doce meses que están a punto de terminar les pegan más adjetivos como "distópicos" o "delirantes". Charlie Brooker, creador de Black Mirror, sabe lo suyo de distopías y delirios, así que piensa sacarle partido junto a nada menos que Hugh Grant.

¿Qué traman juntos el showrunner y el actor de Notting Hill? Por ahora lo poco que sabemos es gracias a unas declaraciones de Grant, vía IndieWire: "Charlie Brooker ha escrito un falso documental sobre 2020, es para Netflix", explica, añadiendo que interpretará a "un historiador al que entrevistan para que hable de este año". "¡Soy bastante repugnante, la verdad! Y os va a gustar mi peluca", remacha, poniéndonos los dientes muy largos.

Porque, últimamente, Grant está hallando un filón en los papeles de sujeto repulsivo. Para probarlo, podemos verle en series como Un escándalo muy inglés y, más recientemente, en The Undoing, el show de HBO que ha protagonizado junto a Nicole Kidman.

Acerca de The Undoing, precisamente, Hugh Grant señala también que someterse al escrutinio de la audiencia en redes sociales le está resultando "extenuante". "A veces resisto a mirar Twitter para ver las reacciones de la gente, y otras me doy por vencido tras un par de copas y me paso cuatro horas complacido o enfurecido con ellas, o deprimido cuando dicen '¡Jesús, qué viejo está!', '¡Parece que tiene 150 años!', '¡Hagámosle un lifting!".