El comportamiento de Daisy Ridley durante el rodaje de ‘Chaos Walking’ fue considerado “agresivo”

La producción de Chaos Walking dio comienzo en 2017, pero una serie de percances alargaron la producción de forma caótica, y generaron un ambiente en el rodaje ciertamente desagradable. Entre graves lesiones, reshoots, pandemias y dificultades para conciliar la agenda de sus protagonistas (Tom Holland y Daisy Ridley), el film de ciencia ficción que Doug Liman dirigía sobre una novela de Patrick Ness titulada El cuchillo en la mano fue consolidando poco a poco un estatus de proyecto maldito. Ahora que por fin tiene fecha de estreno, por tanto, es hora de ir sopesando qué ocurrió durante el rodaje.

En lo que respecta a Ridley, no guarda para nada un buen recuerdo. La protagonista de Star Wars encarna en Chaos Walking a Viola, una joven que se estrella en un planeta donde las mujeres están extintas y los hombres sufren de un trastorno conocido como “el Ruido”, que les permite escuchar sus pensamientos. Viola se une al personaje de Holland en una huida a través del planeta, dando forma a una historia young adult que ha contado con alguien tan excéntrico como Charlie Kaufman al guion. Y que en su desarrollo ha albergado una serie de conflictos que Ridley recuerda con cierta amargura.

Al parecer, a lo largo de la producción varios miembros del equipo se quejaron de que la conducta de la actriz era “intimidatoria” y “agresiva”. VíaYahoo, Ridley ha valorado estos comentarios con una mezcla de impotencia e incredulidad. “Me dijeron que intimidaba. Eso fue en Chaos Walking. Recuerdo que me estaban haciendo la peluca y yo pensaba “¿debería ser más pequeña? ¿Debería estar más callada?’. También me llamaron agresiva, me dijeron que mi energía era ‘bastante agresiva’; eso ocurrió en una reunión con el director”.

“Y pensé ‘¿pero por qué? ¿Es porque mantuve el contacto visual? ¿Es porque soy demasiado apasionada? (...) ¿Acaso no doy la impresión que creo que doy?’”, concluye la actriz. Las tensiones de Chaos Walking, fueran intencionadas o no, finalmente no han tenido por qué retrasar más su fecha de estreno, estando ahora mismo fijada para este 5 de marzo.