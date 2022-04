El chiste sobre Alec Baldwin que no dejaron hacer a Amy Schumer en los Oscar

Todos se acuerdan del bofetón de Will Smith a Chris Rock que eclipsó por completo los Oscar, pero ya pocos recordarán quien presentaba aquella noche la gala. La actriz y humorista Amy Schumer era la encargada de hacerlo, junto a Regina Hall y Wanda Sykes, convirtiéndose en la primera mujer en presentar la gala desde Ellen DeGeneres y las primeras mujeres en presentar los Oscar de manera conjunta.

Schumer fue protagonista por un par de chistes que hizo y un momento algo incómodo con Kirsten Dunst y Jesse Plemons. Sin embargo, ahora resulta que solo escuchamos una cuarta parte del arsenal que ella tenía preparado para esa noche, que incluía alusiones al show de Joe Rogan, a James Franco o a Alec Baldwin, quizá el tema más espinoso de todos los que podía tocar.

Uno de los recursos más recurrentes cuando presentas una gala de los Oscar es hacer alguna broma con el nombre de las películas. Para esta ocasión, Schumer asegura que su chiste con No mires arriba era el siguiente: "¿No mires hacia arriba es el nombre de una película? Más bien no mires por el cañón de la escopeta de Alec Baldwin".

En su lugar, la actriz de Y de repente tú terminó haciendo otro chiste con la película protagonizada por Jennifer Lawrence y Leonardo DiCaprio. Precisamente fue este último la diana del comentario, puesto que Schumer hizo un chiste con el conocido hecho de que le gusta salir con mujeres mucho más jóvenes que él: “¿Qué puedo decir de Leonardo DiCaprio? Está haciendo grandes esfuerzos para combatir el cambio climático y para dejar un planeta más limpio y verde para sus novias”.

El tema de Alec Baldwin aún sigue sensible tras la tragedia ocurrida en el rodaje de Rust, en el que una pistola empuñada por el actor se disparó ocasionando la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins. Por otro lado, el actor sigue intentando descargar la culpa de lo sucedido sobre los responsables de la película, los productores, mientras acaba de tener su séptimo hijo con su mujer. El proceso en cualquier caso sigue abierto así que quizá por eso no se dejó a Schumer hacer referencia alguna. "No se me permitió decir nada de eso, pero puedes venir y abofetear a alguien", bromeaba irónicamente la humorista.

