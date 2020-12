‘El caballero oscuro’, ‘La naranja mecánica’ y ‘Shrek’ entran en el National Film Registry

Cada año, el National Film Registry selecciona 25 películas “cultural, histórica y estéticamente significativas” para preservarlas en la Biblioteca del Congreso estadounidense como parte de su patrimonio cultural. Los films elegidos han de cumplir como única condición tener más de diez años de antigüedad, y cada remesa intenta distinguirse por lo variado de perfiles, temáticas o géneros. Este 2020, concretamente y según recoge The Hollywood Reporter, los responsables del organismo han querido sacar adelante una selección especialmente diversa, logrando que en la lista figuren nueve obras dirigidas por mujeres y siete a cargo de personas racializadas.

Las películas que destacan en el compendio son grandes clásicos como La naranja mecánica de Stanley Kubrick (1971), El hombre del brazo de oro (dirigida por Otto Preminger y protagonizada por Frank Sinatra en 1955), la totémica Grease (1978) o Granujas a todo ritmo de John Landis (1980). También han entrado, no obstante, los que podríamos denominar ya clásicos modernos, siendo el caso de Shrek (2001), El caballero oscuro (dirigida por Christopher Nolan en 2008) y la ganadora del Oscar En tierra hostil, de Kathryn Bigelow (también de 2008).

El National Film Registry, fundado en 1989, ha designado además varias películas no tan conocidas pero cuyo conjunto atraviesa gran parte de la historia del cine desde sus mismos inicios. Ordenados de forma cronológica, estos títulos serían el influyente cortometraje Suspense (Lois Webber y Phillips Smalley, 1913), la pieza de Charlie Chaplin Carreras sofocantes(1914), Bread de Ida May Park (1918), un corto de Stan Laurel y Oliver Hardy llamado The Battle of the Century (1927) y el documental With Car and Camera Around the World, dirigido por Walter Wanderwell y Aloha Wanderwell Baker en 1929.

Alejándonos de los albores del medio encontramos Una cabaña en el cielo de Vincente Minelli (1943), Ultraje de Ida Lupino (1950), Los lirios del valle (1963), el film adscrito a la blaxploitationSweet Sweetback’s Badassss Song (Melvin Van Peebles, 1971), el documental de Mel Stuart Wattsax (1973), así como el corto de Julie DashIlussions y Losing Ground de Kathleen Collins (ambos de 1982). Entrados los 90 tenemos El club de la buena estrella (1993) y los documentales El diablo nunca duerme y Buena Vista Social Club, de Lourdes Portillo y Wim Wenders (1994 y 1999).

La lista cierra con otros tres influyentes documentales: The Ground de Robert Beavers (2001), Mauna Kea: Temple under Siege de Puhipau y John Lander (2006) y Freedom Riders de Stanley Nelson (2010).