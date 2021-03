El biopic de Robbie Williams estará protagonizado por un mono CGI

De chico malo en Take That a estrella en solitario, Robbie Williams nos ha acostumbrado a sus salidas de tiesto. Pero su nuevo proyecto podría romper los esquemas del autor de Feel en lo que a excentricidad se refiere. Porque, si bien no suena raro que Williams vaya a tener un biopic, como su amigo Elton John lo tuvo con Rocketman, sí llama la atención que su intérprete en la película vaya a ser un mono animado por CGI.

El proyecto de marras se titulará Better Man, y su director será Michael Gracey (El gran showman). No sabemos si la idea del mono parte del cineasta o del propio Williams, cosa más probable, pero sí que disparará el coste de la cinta: según Deadline (vía The Playlist), Gracey está buscando un estudio que dé luz verde a su presupuesto de 100 millones de dólares.

Con hitos como Rock DJ y Come Undone en la banda sonora, más las tremebundas historias de excesos que lleva consigo la biografía de Williams, no dudamos de que Better Man sería un caramelo para cualquier productora… de no ser por este 'pequeño' detalle. Aun así, el proyecto suena tan disparatado sobre el papel que nos encantaría verlo llegar a la pantalla.