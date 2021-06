El adorable vídeo de Tom Holland hace 8 años donde compartía su sueño de ser Spider-Man​

En 2016, Tom Holland se convertía en el nuevo Spider-Man del Universo Cinematográfico de Marvel. El británico tomaba el testigo a Tobey Maguire y Andrew Garfield, anteriores hombres araña. La carrera del joven actor ya contaba con títulos reconocidos como Lo imposible (2012), En el corazón del mar (2015) o la serie Wolf Hall (2015). No obstante, su fichaje por la Casa de las Ideas era un deseo que el actor anhelaba desde hacía mucho antes.

Un nuevo vídeo compartido a través de la red social Tik Tok muestra a un Holland de unos 17 años hablando sobre su futuro. "Es imposible decir algo sobre lo que que quieres hacer exactamente, pero algo de acción o de comedia, quizás algo menos serio", señalaba el actor en el vídeo. "¿Qué tipo de superhéroe querría interpretar? Quizás esté preparado para interpretar a Spider-Man en 10 años para el reboot del reboot". Y tan solo tuvieron que pasar unos cuantos años para que esto se hiciera realidad.

Las imágenes corrían como la pólvora en la red social y se convertían muy pronto en virales, mostrándonos el lado más adorable de un Holland al que estamos acostumbrados. El intérprete aparecería posteriormente como Spider-Man en Civil War, Spider-Man: Homecoming, Vengadores: Infinity War, Vengadores: Endgame y Spider-Man: Lejos de casa. Muy pronto el actor regresará embutido en las mallas del superhéroe en Spider-Man: Sin camino a casa.

"Voy a tomarme un descanso y viajaré por el mundo", señalaba el actor a USA Today a principios de 2021 sobre el futuro después de Sin camino a casa. "Es la primera vez desde que firmé con Marvel que no tengo un contrato con nadie. Podré ir a esquiar que es algo que realmente no me han permitido hacer por ser un deporte peligroso".

No sabemos si Holland ha cumplido su sueño, pero con tan solo 25 años se ha convertido en uno de los actores más queridos y cotizados de Hollywood. Tras el éxito de su aparición en Cherry, Chaos Walking y El diablo a todas horas, y a la espera de la nueva película de Spider-Man, el actor estrenará próximamente la adaptación cinematográfica del videojuego Uncharted.

