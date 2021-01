‘Earwig y la bruja’, lo nuevo de Ghibli, se estrenará en HBO Max

Durante buena parte de su historia, las películas de Studio Ghibli llegaron a EE.UU. gracias a la distribución de Disney, pero el acuerdo firmado recientemente por WarnerMedia y la veterana compañía nipona ha desembocado en unos cuantos cambios. Mientras que en España podemos acceder a la filmografía del estudio a través de Netflix, en EE.UU. estas se encuentran disponibles en el catálogo de HBO Max, y según recoge ahora Slash Film también será el caso de la nueva película de Ghibli: Earwig y la bruja, que llegaría al servicio el próximo 5 de febrero.

Earwig y la bruja viene firmada por Goro Miyazaki (hijo de Hayao Miyazaki que ya dirigiera para el estudio Cuentos de Terramar o La colina de las amapolas) y, además de suponer un punto y aparte en la filmografía de Ghibli por ser su primera película con animación completamente digital, supone también la primera producida en seis años, luego de que con El recuerdo de Marnie clausurara temporalmente su división de largometrajes. Estas circunstancias tan llamativas no han deparado en un estreno por todo lo alto en salas, sino que acabará suscribiendo el modelo híbrido de otras películas de Warner. Así, será estrenada en cines norteamericanos el 3 de febrero, pero solo transcurrirán dos días antes de su llegada al streaming.

GKIDS, en colaboración con Fathom Events, distribuirá Earwig y la bruja en las salas de EE.UU. por tiempo limitado, mientras que en España se encarga Vértigo Films. Aunque sabemos que el film de Miyazaki sí llegará a nuestros cines, aún no se ha revelado una fecha de estreno, pero es de esperar que no tarde mucho en fijarse ya que la obra se estrenó vía NHK en Japón el pasado diciembre. De no darse prisa, y entre unas cosas y otras, la piratería podría hacer mucho daño a la recaudación final de Earwig y la bruja.