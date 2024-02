Josh Brolin sorprende con sus poemas en 'Dune: Parte 2': lee lo que escribió a Timothée Chalamet y Florence Pugh

Dune 2 promete ser uno de los grandes éxitos del 2024. La segunda entrega de la saga, de nuevo dirigida por Denis Villeneuve, volverá a contar con Timothée Chalamet y Zendaya como protagonistas. También repiten Rebecca Ferguson y Javier Bardem, mientras que las incorporaciones más sonadas son las de Florence Pugh y Austin Butler. La película se estrenará en España el próximo 1 de marzo.

Otro actor de sobra conocido que forma parte del elenco es Josh Brolin, quien dio vida al supervillano Thanos en el MCU. En la película de Villeneuve interpreta a Gurney Halleck, un valeroso guerrero al servicio de Paul Atreides (Timothée Chalamet) y su mentor y figura paterna. Además de sus habilidades de combate, este personaje es también un músico prodigioso que toca el baliset y al que en los libros se refieren en ocasiones como un trovador.

No sabemos si fue para meterse en el papel o es que Josh Brolin tiene una faceta artística que no ha explotado lo suficiente, pero las redes sociales han reaccionado sorpresivamente al leer por primera vez los poemas que le ha dedicado a dos de sus compañeros de reparto. Están incluidos en Dune: Exposures, un libro que el intérprete ha realizado junto a Greig Fraser, director de fotografía, para documentar todo el proceso de filmación de la película.

Oda a la "adolescencia" de Timothée Chalamet

Suponemos que Brolin y Chalamet han pasado mucho tiempo juntos durante el rodaje, y el joven ha inspirado al actor de 56 años de alguna forma. El poema que escribió para quien interpreta a Paul Atreides es una celebración de su juventud y sus rasgos faciales propios de la adolescencia, pese a que el bueno de Timothée tiene ya 28 años. Estas son las líneas que ha escrito en su honor:

Tu cara está tallada

​por la adolescencia.

​

​Tus pómulos saltan hacia unos ojos

​llenos de juventud y que se deslizan

​por una prominente nariz y sobre labios de cierta poesía.

​

Y la manera en que me sostienes la mirada

hace que tema por mi propia edad

​

​porque hay algo dentro de mí que me dice

​que tú me vas a ofrecer algo y,

​por ahora,

​no estoy seguro

si será

algo

​que quiero.

Florence Pugh como Marilyn Monroe

Sobre la protagonista de Midsommar (2019) también hay un par de líneas escritas. Florence Pugh se incorpora al universo de Dune para interpretar a la princesa Irulan Corrino, hija del Emperador Shaddam IV. En los libros, hace algunas veces de narradora de la historia al ser la autora de algunos documentos históricos. Está destinada a casarse con Paul Atreides, pero no tuvo protagonismo en la primera película de Villeneuve, que eligió a Chani, la nativa Fremen a la que da vida Zendaya, para encargarse de la narración. Esto es lo que escribió Josh Brolin sobre Florence Pugh:

Donde ella mira importa. Incluso con un velo centelleante sobre su cara, sus ojos brillan con una picardía que está escondida por su suave risa anaranjada; siempre una risa a punto. Un hombre levanta un sol por detrás de su cabeza, y su brillo en el escenario se convierte en su propia actuación, aunque ella no se da cuenta.

​

​Cuando Marilyn Monroe llega a la gran pantalla por primera vez sabes inmediatamente que se levantará como el sol en este escenario hasta que alguien o algo le diga que pare. Como Marilyn, e incluso rodeada por el reparto estelar de 'Dune', puedes sentir sus células preparadas para un aire más enrarecido, un nivel diferente: su talento se convierte en ella.

​

​Ella descansa entre toma y toma, vestida de princesa. Todos estamos cansados, pero ella se tumba sin preocupaciones y su actitud es de una sencilla majestad. Creo que con este personaje, ya sea contagiado o encarnado, está destinada a algo a lo que nadie, eventualmente, se atreverá a acercarse.

