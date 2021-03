Si es una señora, se dice, que no pasa nada. Dolly Parton, una de las cantantes y compositoras más importantes de la historia del country, ha dado una nueva prueba de humor y estilazo esperando su turno para recibir la vacuna contra la COVID-19, esa misma para cuyo desarrollo había donado un millón de dólares previamente.

El buen humor y el gracejo de la Parton, cantando una versión ad hoc de su hit Jolene y lanzándole pullas a los antivacunas antes de recibir el pinchazo, nos anima a rendirle homenaje. Porque, aunque su carrera en el cine y las series no haya sido carne de Oscar, está llena de momentos en los que la artista de Tennessee ha dado pruebas de su fino olfato para los negocios… y para la autoparodia, cuando es necesario. Aquí va una colección de grandes éxitos.

'Cómo eliminar a su jefe' (1980)

Tonterías aparte, es verdad que Parton debutó como actriz por todo lo alto. Ya muy curtida por su carrera en TV, la diva se estrenó juntándose con un icono del Hollywood progre como Jane Fonda para una comedia laboral en la que tres oficinistas (ellas dos y Lily Tomlin) le plantan cara a un jefe sexista y rijoso (Dabney Coleman).

La película le reportó a Dolly buenas críticas, y también una nominación al Oscar a Mejor canción original por el tema titular. Los sonidos de percusión del tema, que también ganó dos Grammy, fueron creados por la artista haciendo entrechocar sus larguísimas uñas. Ya lo dice ella misma: "Hace falta mucho dinero para tener una pinta tan barata".

'La 'casa' más divertida de Texas' (1982)

El siguiente título en la filmografía de Parton fue de traca. No solo por tratarse de un musical protagonizado junto al 'pecholobo' Burt Reynolds, sino por inspirarse en la historia real de un prostíbulo (la 'casa' del título) fervorosamente defendido por sus vecinos cuando las autoridades amenazaron con cerrarlo. Dolly, claro está, interpretó a la madame.

Con tanta incorrección política, sorprende decir que La 'casa' más divertida de Texas le granjeó a Dolly un nuevo éxito… y también una nominación al Globo de Oro como actriz de comedia.

'Rhinestone' (1983)

Envalentonada por sus dos éxitos consecutivos, Dolly Parton asumió un reto imposible: enseñar a cantar a Sylvester Stallone. Porque ese es el argumento de esta comedia sobre el mundillo musical que acabó resultando en un fracaso clamoroso de crítica y taquilla.

Tan convencido estaba 'Sly' de que Rhinestone iba a petarlo que rechazó protagonizar Tras el corazón verde y Superdetective en Hollywood para poder incorporarse al rodaje. Y, aunque la cinta se estampara, ha declarado que trabajar con Dolly ha estado entre los momentos más divertidos de su carrera. Eso sí: de lanzarle como cantante, ni flores.

'Magnolias de acero' (1990)

Si pensamos que esta fue la película que lanzó a la fama a Julia Roberts antes de Pretty Woman, la importancia histórica de Magnolias de acero es considerable. Pero también fue el filme que permitió a la Parton medirse de nuevo con las más grandes. Concretamente, con Daryl Hannah, Shirley MacLaine y Sally Fields

Como la inefable Truvy, peluquera del pueblecito sureño donde transcurre la acción, Dolly no solo se llevó algunos de los momentazos de la película, sino que también estuvo casada (en la ficción) con el actor, dramaturgo y poeta Sam Shepard. Lo que se dice una colisión entre dos iconos all American.

'El guardaespaldas' (1992)

Un momento, ¿es que Dolly Parton actúa en esta película? Pues no: su estreno del 92 fue Directamente… Shirlee, una comedia romántica junto a James Woods que pasó sin pena ni gloria. La razón por la que incluimos aquí esta cinta es porque fue ella quien compuso I Will Always Love You.

La canción con la que Whitney Houston declaraba su amor imposible por ese Kevin Costner samurái había sido grabada por Dolly en 1973, y ya era un estándar del country, pero fue la soul diva quien la convirtió en un hit mundial y un ejemplo de cruce de estilos. Piensa en ello la próxima vez que escuches a alguien descuartizándola en un talent show de televisión.

'Los Simpson' (T10 E12, 1999)

La carrera en cine y TV de la Parton de los 90 hasta acá tampoco ha sido para tirar cohetes (salvo cuando lo ha sido), pero no podíamos olvidar este cameo junto a la familia amarilla en la que, una vez más, volvió a autoparodiarse sin piedad.

Porque, si Homer, Krusty el payaso, Lenny, Carl y otros colegas acaban entre rejas tras una Super Bowl algo agitadilla… ¿qué podrá sacarles del talego? Pues está claro: unas gotas del desmaquillador extrafuerte de Dolly Parton. Y no solo eso, sino que la estrella se despide de ellos en jetpack para el halftime show. ¡Atómica!

'Miss Agente Especial 2: Armada y fabulosa' (2005)

Tanto Sandra Bullock como Dolly saben cuatro cosas sobre que la gente infravalore tu talento. De ahí que este cameo en la secuela de Miss Agente Especial tenga tanta gracia.

El planteamiento de la escena no es nada del otro jueves: la agente Bullock persigue a una presunta imitadora de Dolly Parton que acaba siendo Dolly Parton. Pero dinos si la interacción entre las dos no te arranca una sonrisa… sobre todo cuando Sandra comprueba la autenticidad de esos atributos mamarios (cien por cien naturales, se supone) que le han acarreado a la cantante algún problemilla de salud relacionado con su espina dorsal.

'Hannah Montana' (2006-2011)

Dato curioso: Dolly Parton es la madrina de bautismo de Miley Cyrus. Y, cuando la susodicha protagonizó su serie para Disney Channel, Miley convenció a los productores para que le dieran un papel casi as herself como esa tía afectuosa, comprensiva y tremebunda que todos habríamos querido tener.

Por supuesto, el personaje de la tía Dolly cayó muy bien entre el público, y Parton le está agradecida a Miley por haberla hecho popular entre una nueva generación de fans. Esperemos que ambas lo hayan recordado cuando la diva haya tenido que darle pescozones a su ahijada para meterla en vereda.