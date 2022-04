‘Doctor Strange 2’ será PG-13 por sus “aterradoras imágenes”

La norma es que todas las películas del MCU obtengan una calificación PG-13 (no recomendada para menores de 13 años) en EE.UU. Puede extrañarnos ya que la violencia que muestran, junto al vocabulario o el sexo, nunca parecen transgredir un destinatario absolutamente universal, pero esa es la costumbre que Kevin Feige ha acuñado, sin que nunca se le pase por la cabeza aumentar la calificación. Es decir, es una incógnita qué ocurrirá con Deadpool 3 ahora que forma parte del emporio Marvel Studios (y parte considerable de su identidad es la R que ha acompañado a sus dos películas previas), pero por ahora podemos centrarnos en que Doctor Strange en el multiverso de la locura también ha recibido el PG-13 de la Motion Picture Association (MPA). Hasta aquí todo normal.

¿Por qué nos parece interesante, sin embargo? Por los motivos que ha esgrimido el organismo, identificando “sus secuencias intensas de violencia y acción, sus imágenes aterradoras y algunas palabrotas”. Lo de “imágenes aterradoras” no es algo en lo que la MPA suela reparar, y menos si estamos hablando de una entrega del Universo de Marvel, de modo que podemos confirmar preventivamente lo que podía traer a la saga el que Sam Raimi (creador de Posesión infernal) sustituyera a Scott Derrickson (director por otra parte de películas tan terroríficas como Sinister). El caso es que al poco de que Raimi desembarcara en Doctor Strange 2 ya dijo que en algunos puntos “sería escalofriante y en otros terrorífica”, pues “desconoce lo que encontraréis en el multiverso”.

Por supuesto, también el mismo Kevin Feige ha dicho cosas parecidas, identificando a Doctor Strange en el multiverso de la locura como “la primera película de terror de la franquicia” ya que Los nuevos mutantes (film de Fox que se estrenó cuando la major ya pertenecía a Disney) no cuenta como parte del MCU. Durante la promoción ha sido más habitual la insistencia en todas las apariciones especiales que nos recibirían en Doctor Strange 2, estilo lo ocurrido en Spider-Man: No Way Home, que el hecho de que efectivamente el debut de Raimi con el MCU vaya a suscribir el género de terror. Sea como sea, la calificación de la MPA (que aún no sabemos cómo se traducirá en España) apunta a ser una buena noticia para quienes desean que Marvel se aparte de su zona de confort.

Elizabeth Olsen en 'Doctor Strange 2'

La noticia llega al poco de que se filtrara la duración de Doctor Strange 2, cuyos 126 minutos la convierten en la película más corta del MCU desde Capitana Marvel (todo buenas noticias, en efecto, ya que el estándar de un tiempo a esta parte parecen ser dos horas y media). También coincide con la aparición de una impactante (y borrosa) imagen en la que vemos a la Wanda Maximoff de Elizabeth Olsen (regresando tras Bruja Escarlata y Visión) cubierta de sangre y con la cabeza decapitada de un robot a su lado. Muchos ya especulan que en El multiverso de la locura la veremos convertirse en villana, mientras rumores como el regreso de los hijos “ficticios” que tuvo con Visión o la aparición especial de Patrick Stewart como el Profesor X ya son dados por supuestos por el fandom.

Comprobaremos qué ocurre cuando Doctor Strange en el multiverso de la locura se estrene, envuelta en un hype apabullante, este 6 de mayo.

