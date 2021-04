Disney prepara una película sobre las hermanastras de ‘La cenicienta’ con Kristen Wiig y Annie Mumolo

Es una de tantas películas cuyo estreno y conversación derivada nos estamos perdiendo en España, pero estos días el público estadounidense está vibrando con Barb and Star go to Vista del Mar. Dirigida por Josh Greenbaum, esta comedia musical ha obtenido buenas críticas gracias a la química de sus protagonistas Kristen Wiig y Annie Mumolo, a quienes ya pudimos ver juntas en la icónica La boda de mi mejor amiga (coescrita por la propia Mumolo). No hay planes para que Barb and Star go to Vista del Mar se estrene en España, pero la industria estadounidense ya ha tomado buena nota de su éxito y la mismísima Disney ha querido exprimirlo en función a otra de sus producciones live action.

En este caso, y según recoge The Hollywood Reporter, para una película en la senda de esas revisiones de clásicos animados que le dan el protagonismo a las villanas, como fueron Maléfica y secuela y será Cruella con Emma Stone, a estrenarse el 28 de mayo tanto en cines como en Disney+. Así, la Casa del Ratón prepara una película centrada en las hermanastras de La cenicienta, llamadas Anastasia y Drizella y definidas por la envidia hacia la protagonista de este cuento clásico y memorable película de Disney. El film animado ya dio pie a un remake a cargo de Kenneth Branagh no demasiado afortunado, y parece que el spin-off de las hermanastras tomará como referencia la fuente original.

Quedan muchos detalles por aclarar (como el mismo título), pero lo que importa es que Wiig y Mumolo serán las protagonistas. Confirmando su puente con Barb and Star go to Vista del Mar, la película con el presumible título de Hermanastras tiene detrás a su misma productora, Gloria Sanchez, acompañada de Jessica Elbaum y Will Ferrell. El proyecto se halla en una fase muy prematura, aunque esperamos conocer más detalles muy pronto.