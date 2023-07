El director de 'Ninja Turtles' defiende el nuevo diseño de April de las críticas: "Internet ha vuelto a hacerlo"

Desde su nacimiento en los cómics de Mirage Studios en 1984, las Tortugas Ninja (llamadas originalmente Teenage Mutant Ninja Turtles) han estado aliadas con April O’Neill. Esta joven neoyorquina originalmente era informática, pero su profesión cambió cuando las viñetas saltaron al cine. Entonces la interpretaba Judith Hoag e instauraba la costumbre de que April fuera periodista (manteniendo su atuendo amarillo dentro de lo posible), para luego ser interpretada por Megan Fox en las películas de acción real de 2014 y 2016.

Debido a films y cómics se llegó al consenso de que April debía ser periodista y tener un físico determinado (además de ser blanca por defecto): todo eso cambiará en Ninja Turtles: Caos mutante. Se trata de la nueva aventura animada de las Tortugas Ninja, que dirige Jeff Rowe (Los Mitchell contra las máquinas) junto a Kyler Spears en el marco de Paramount. La April que presenta es distinta a lo que había mostrado el cine antes, pues ha pasado a ser una joven negra experta en tecnología.

Con lo cual no han faltado las críticas en Internet (estilo lo que pasó con Halle Bailey en el remake de La sirenita, aunque hay más ejemplos). Ninja Turtles se estrena el 25 de agosto, pero sus responsables ya están embarcados en la promoción y, durante una entrevista con Movie Web, Rowe ha hecho referencia a los enfados de redes sociales. “Aquellos a quienes no les gusta no me preocupan. Les diría que examinaran sus propios pensamientos sobre por qué no les gusta”, defiende Rowe.

A continuación, justifica todas las decisiones tomadas con April. “Es una película de Nueva York, ha de sentirse como Nueva York, y April necesita sentirse una adolescente neoyorquina real. Históricamente este personaje ha sido como una especie de madre rara/amiga/interés amoroso y nosotros pensamos: no, April es una más, es una adolescente como las tortugas. Debe ser capaz de identificarse con ellos, y ha de representar Nueva York y lo que significa para las tortugas”.

“Lo decidimos pronto y nadie lo cuestionó. Dijimos ‘genial, es una gran April, sigamos’. Y luego Internet ha hecho lo que Internet suele hacer”. En versión original April está doblada por Ayo Edebiri, protagonista de The Bear nominada al Emmy. También destacan las voces de Seth Rogen, Jackie Chan, John Cena o Ice Cube, aunque si algo llama la atención de Ninja Turtles es su estilo animado, que nos remite a Spider-Man: Un nuevo universo o a la propia Los Mitchell contra las máquinas.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.