Dinamita en la batería: En marcha un biopic de Keith Moon, el icónico miembro de los Who

Roger Daltrey, cantante de The Who, lleva cerca de veinte años con una idea muy firme en la mente: sacar adelante un biopic que haga justicia a la vida y obra de su antiguo compañero de la banda, Keith Moon. El batería de los Who ha pasado a la historia no solo por su particular y espídico modo de tocar, sino también por una personalidad revoltosa que gustaba tanto de gastar bromazos a la gente de alrededor como de poner en pie performances de cierta peligrosidad. Y es que Moon es conocido, sobre todo, por haber concluido algunas de sus actuaciones en directo con la explosión de una bomba alojada en su batería.

Moon, también, tenía un grave problema de adicción a las drogas y al alcohol, que le condujo a morir por sobredosis con solo 32 años. Tanto Daltrey como el guitarrista principal de los Who, Pete Townshend, quieren homenajear la memoria de su compañero a través del cine, de modo que van a ejercer de productores ejecutivos en un biopic recién confirmado de Keith Moon. Se hace eco de ello Variety, y el proyecto está tan avanzado como para haber fijado el inicio de rodaje este verano en Gran Bretaña. Curiosamente, aún no ha encontrado actor para que dé vida a Moon, ni a ningún otro de los personajes en realidad.

La película sí ha confirmado, por lo demás, que estará dirigida por Paul Whittington, responsable de algunos episodios de The Crown. Del guion se encarga Jeff Pope, nominado al Oscar por Philomena, y el título tanteado por ahora es The Real Me, tomado de una canción perteneciente al álbum Quadrophenia. La película está producida por Daltrey y Townshend en compañía del estudio White Horse Pictures, especializado en impulsar documentales sobre estrellas del rock. Suyo es Eight Days a Week, dedicado a los Beatles por Ron Howard, o George Harrison: Living in the Material World de Martin Scorsese.

The Real Me, en caso de que ese sea su título definitivo, supondría el salto de White Horse al largometraje de ficción, y es de esperar que no tardemos mucho en saber quién será el actor encargado de traer de vuelta a la vida a Keith Moon.

