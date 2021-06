Por mucho que se empeñe Hans Zimmer, Batman estará unido para siempre a una melodía en el cine, y esa la firmó Danny Elfman. Escrito para la película de Tim Burton (1989), el tema pasó a la primera saga fílmica del Señor de la Noche, y también (y sobre todo) a la serie animada de Bruce Timm. De ahí que, para muchos, sea indisociable del tétrico paladín de Gotham City.

Ahora, Elfman ha hablado de cómo escribió esta icónica composición… y, la verdad, nos ha sorprendido bastante. Porque jamás hubiéramos pensado que una melodía tan épica naciese en los lavabos de un avión. Concretamente, en el aeroplano que llevaba al músico de vuelta a Los Ángeles tras haber visitado el rodaje de la película en Londres.

"La inspiración me llegó en el peor momento posible", ha bromeado Elfman durante una charla en WTF Podcast (vía IndieWire). "Me vino de regreso a casa. Y me quedé en plan: '¿Qué coño hago? Estoy en un 747, ¿cómo hago esto? Se me va a olvidar. Van a aterrizar y van a poner una puta canción de los Beatles y se me va a olvidar todo".

Por suerte para Elfman, el viaje era largo, así que pudo sacarse del magín la totalidad de la BSO del filme. Ahora bien: dónde anotó sus ideas es otra historia.

"Empecé a correr al cuarto de baño [para tararear las melodías], luego volvía a mi asiento y pensaba, y pensaba…", recuerda Elfman. "Diez minutos más tarde, de vuelta al lavabo. Y después otra vez al asiento y otra vez al baño, porque no podía hacer algo así con un tío sentado a mi lado".

La cuestión es que, con tanta carrera, el personal de cabina empezó a alarmarse. Así lo recuerda el músico: "Diez minutos más tarde, estaba de vuelta en el baño. Y abro la puerta, y aquella vez vi a tres azafatas. Y seguramente estaban pensando: '¿Qué hostias está haciendo todo este tiempo? No te puedes meter tanta farlopa ni chutarte tan a menudo. ¿Qué está haciendo ahí?'. Y yo, tema a tema, componiendo en mi cabeza la banda sonora de Batman".

Pese a haber ganado un Grammy por su trabajo en Batman, Elfman no se quedó nada contento en su día con el tratamiento que los técnicos de sonido de la película le dieron a su partitura. Ahora sabemos, eso sí, que su composición fue un trabajo digno de Bruce Wayne: si el Caballero Oscuro tiene un superpoder, ese es sacarle partido a cualquier situación… aunque esto obligue a correr todo el rato al cuarto de baño.