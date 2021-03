Daisy Ridley sobre los rumores para ser Spider-Woman: le encantaría unirse a Marvel

Hace unas semanas corrió el rumor de que Daisy Ridley era la principal candidata para hacerse con el papel de Spider-Woman en la película que se está preparando sobre la superheroína arácnida que dirigiría Olivia Wilde, encargada además de la elaboración del guion. Y aunque los derechos, al igual que los de Spider-Man, son compartidos con Sony, la idea es que también conectara con el Universo Extendido de Marvel.

Aprovechando las entrevistas de promoción por el estreno de Chaos Walking (y en la que precisamente comparte protagonismo con Tom Holland, nuestro actual Spider-Man), en ComicBook le han preguntado sobre el rumor. Y la actriz, popular por su personaje de Rey en la nueva trilogía de Star Wars, ha desmentido que haya nada concreto o firmado. Bueno, más bien que de momento no hay nada de nada. También ha querido dejar claro que, pese a que ella aún no tiene el poder para decidir qué personajes interpreta, estaría encantada de formar parte de uno de sus proyectos (en este caso, por la vía de los estudios Sony).

"Bueno, es gracioso porque hace poco alguien me preguntó por esos rumores sobre Spider-Woman y dije: '¡Oh, eso suena genial!'. Al parecer ahora me he declarado como la más seria candidata para ser Spider-Woman, ¡lo que no es cierto!", ha asegurado Ridley.

"Y es gracioso porque yo no elijo las cosas... Tampoco me propuse hacer otra "gran película". Solo leí el guion (de Chaos Walking), y me encantó (...) Básicamente, si surgiera algo y fuera genial, por supuesto que estaría abierta a cualquier propuesta. Acabo de terminar (de ver) Bruja Escarlata y Visión. Lo que hicieron con la serie es tan asombroso y diferente e interesante. Particularmente, estar en ese mundo, que siempre está cambiando y reinventándose a sí mismo, sería muy emocionante", concluyó la actriz.

Y ahí quedan sus palabras. Una puerta abierta de par en par a ser Jessica Drew, alias la Mujer Araña, o cualquier otro personaje del UCM o del multiverso relacionado que sea.

Lo que es una certeza es que la tercera de Spidey con Tom Holland, Spider-Man: No Way Home, ya está en marcha y está previsto que se estrene el 17 de diciembre, y en cines, para alegrarnos las navidades y también para hacernos volver algo más locos, pues parece que su trama nos meterá de lleno en una historia en la que los viajes por el multiverso estarán a la orden del día.