¿Cuáles son las películas favoritas de Denis Villeneuve?

La carrera de Denis Villeneuve se remonta a principios de los 90, pero ha sido en el marco del nuevo siglo cuando han tenido lugar sus grandes hitos como director, que han pugnado por convertirlo en una figura indispensable del cine contemporáneo. La crítica y el público han ensalzado como obras maestras a títulos como Prisioneros, La llegada o Blade Runner 2049, sin desmerecer aquéllos que firmó en Canadá antes de mudarse a EE.UU., con Polytechnique o Incendies a la cabeza. Ahora, Villeneuve tiene pendiente estrenar su esperada adaptación de la novela de Frank Herbert, Dune, pero la pandemia se lo ha puesto difícil.

Warner incluyó Dune en su modelo híbrido de salas/HBO Max contra los deseos de Legendary Entertainment (que ha financiado gran parte de la película) y del propio Villeneuve, que declaró que un movimiento así podría aniquilar las posibilidades de que el film diera paso a una franquicia. Está por ver si la furia del cineasta consigue hacer que Warner cambie de opinión; por lo pronto Dune tiene fijado su estreno el próximo 1 de octubre, y mientras esperamos a poder ver la nueva película de un director tan indispensable, IndieWire le ha dedicado un texto repasando cuáles son sus películas favoritas en base a declaraciones previas.

Jeremy Irons en 'Inseparables'

El medio recoge un conjunto de hasta 20 films, que van desde clásicos consagrados a películas del nuevo milenio que han dejado una gran impronta en él. La película más antigua que rescata Villeneuve es Los siete samuráis de Akira Kurosawa (1954), reconociendo lo mucho que le influyó a la hora de aproximarse a la violencia en su cine. Cita, asimismo, tanto a Vértigo de Alfred Hitchcock (1954) como a Inseparables de David Cronenberg (1988) en calidad de referentes básicos cuando dirigió Enemy. Sobre este film con Jake Gyllenhaal, Villeneuve dijo que “quería crear una sensación de vértigo al estilo de Vértigo, que es una de mis películas favoritas”.

Clive Owen en 'Hijos de los hombres'

Dada su afición por la ciencia ficción (que ha cultivado en varias ocasiones a lo largo de su carrera), Villeneuve también confirma su adoración por Blade Runner (Ridley Scott, 1982), que le motivara a dirigir Blade Runner 2049, por Encuentros en la tercera fase de Steven Spielberg (1977) y por 2001: Una odisea del espacio (Stanley Kubrick, 1968). En los 2000, y sin salir de la ciencia ficción, el director canadiense también admira Hijos de los hombres de Alfonso Cuarón (2006), Under the skin de Jonathan Glazer (2014) y Origen de Christopher Nolan (2010), cineasta que aparece en la lista hasta en dos ocasiones gracias a Dunkerque (2017).

Fotograma de 'Pozos de ambición'

En opinión de Villeneuve, las dos mejores películas en lo que llevamos de siglo son Pozos de ambición de Paul Thomas Anderson y No es país para viejos de Joel y Ethan Coen, ambas estrenadas en 2007. Recuerda asimismo la gran experiencia que supuso en 2018 Ha nacido una estrella de Bradley Cooper (de la que no puede creer que sea un debut a la dirección), La seducción de Sofia Coppola en 2017 y la controvertida madre! de Darren Aronofsky, estrenada el mismo año. Saliendo de EE.UU., al director de Sicario también le apasionan Dogville de Lars von Trier (2004), Un profeta de Jacques Audiard (2010), Amores perros de Alejandro González Iñárritu (2001), Canino de Yorgos Lanthimos (2010) y, por último, The Square de Ruben Östlund (2017).