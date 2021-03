Critics Choice Awards 2021: 'Nomadland' y 'The Crown' siguen triunfando

En esta temporada de premios, seguramente una de las más raras de la historia, Nomadland vuelve a confirmarse como un valor seguro. La cinta de Chloé Zhao ha triunfado una vez más, esta vez en los Critics Choice Awards, ganando los premios de Mejor Película y Mejor Guion Adaptado.

En las categorías televisivas, The Crown ha vuelto a llevarse la parte del león, con victorias en Mejor Serie Dramática, Mejor Actor y Mejor Actriz en Serie Dramática (Josh O'Connor y Emma Corrin) y mejor actriz de reparto para la 'dama de hierro' Gillian Anderson.

Por otra parte, los premios de la crítica de EE UU han supuesto una victoria para Netflix. La plataforma de Ted Sarandos ha cosechado un total de 14 premios, más que ningún otro estudio: además de The Crown, sus productos galardonados incluyen La madre del blues, Gambito de dama, Manky El juicio de los 7 de Chicago.

A continuación, la lista completa de ganadores.

Mejor Película

Nomadland

Mejor Actor

Chadwick Boseman (La madre del blues)

Mejor Actriz

Carey Mulligan (Promising Young Woman)

Mejor Actor de Reparto

Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah)

Mejor Actriz de Reparto

Maria Bakalova (Borat: Filme película secuela)

Mejor Actor o Actriz Joven

Alan Kim (Minari)

Mejor Reparto

El juicio de los 7 de Chicago

Mejor Director

Chloé Zhao (Nomadland)

Mejor Guion Original

Emerald Fennell (Promising Young Woman)

Mejor Guion Adaptado

Chloé Zhao (Nomadland)

Mejor Diseño de Producción

Donald Graham Burt, Jan Pascale (Mank)

Mejor Montaje

Alan Baumgarten (El juicio de los 7 de Chicago)

Mikkel E. G. Nielsen (Sound of Metal)

Mejor Diseño de Vestuario

Ann Roth (La madre del blues)

Mejor Maquillaje y Peluquería

La madre del blues

Mejores Efectos Visuales

Tenet

Mejor Comedia

Palm Springs

Mejor Película de Habla No Inglesa

Minari

Mejor Canción

Speak Now (One Night in Miami)

Mejor Banda Sonora

Trent Reznor, Atticus Ross, John Batiste (Soul)

Mejor Serie Dramática

The Crown

Mejor Actor en Serie Dramática

Josh O'Connor (The Crown)

Mejor Actriz en Serie Dramática

Emma Corrin (The Crown)

Mejor Actor de Reparto en Serie Dramática

Michael K. Williams (Territorio Lovecraft)

Mejor Actriz de Reparto en Serie Dramática

Gillian Anderson (The Crown)

Mejor Serie Cómica

Ted Lasso

Mejor Actor en Serie Cómica

Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Mejor Actriz en Serie Cómica

Catherine O’Hara (Schitt’s Creek)

Mejor Actor de Reparto en Serie Cómica

Daniel Levy (Schitt’s Creek)

Mejor Actriz de Reparto en Serie Cómica

Hannah Waddingham (Ted Lasso)

Mejor Miniserie

Gambito de dama

Mejor Telefilme

Hamilton

Mejor Actor en Miniserie o Telefilme

John Boyega (Small Axe)

Mejor Actriz en Miniserie o Telefilme

Anya Taylor-Joy (Gambito de dama)

Mejor Actor de Reparto en Miniserie o Telefilme

Donald Sutherland (The Undoing)

Mejor Actriz de Reparto en Miniserie o Telefilme

Uzo Aduba (Mrs. America)

Mejor 'Talk Show'

Late Night with Seth Meyers

Mejor Especial de Comedia

Jerry Seinfeld: 23 Hours to Kill

Michelle Buteau: Welcome to Buteaupia