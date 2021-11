Con insectos y ronroneos de gato: así se creó el sonido más extraño de 'Dune'

Si hay un efecto de sonido del que Villeneuve, ése es el del Ornitóptero. La nave helicóptero que imita la forma y vuelo de una libélula es casi un personaje más de Dune, ya que es parte importante en una de las escenas clave de la película. Para prepararla con el suficiente detalle y atención, el director Denis Villeneuve quiso rodearse del mejor equipo para conseguir una mezcla que acercara el sonido lo máximo posible a algo impresionante.

Para ello, se rodeó de un equipo de ingenieros de sonido de primer nivel conformado por Mark Mangini, Theo Green, y Ron Bartlett. Ellos fueron los encargados de resolver uno de los mayores retos de la adaptación de la novela de Frank Herbert: hacer sonar el Ornitóptero de manera verosímil e impactante a la vez. "Estaba aterrorizado", reconocía Mangini en el podcast en el que contaban su experiencia. "Es un método de transporte desconocido del que ni siquiera sabemos cómo es la propulsión. ¿De qué podríamos hacer alas? ¿De qué podríamos hacer sonidos de propulsión? Sabíamos que no queríamos que sonara como un helicóptero o cualquier cosa que conociéramos terrestremente" explica el técnico.

Fue entonces cuando los tres se embarcaron en une extenso proceso de experimentación para encontrar los elementos naturales adecuados. Un viaje que los llevó hasta Polonia y en el cual solo tenían una directriz por parte de Villeneuve: "que cada sonido viniera de algo natural". Fue así como terminaron el sonido de las alas de una especie de escarabajo en Polonia. No obstante, a ese increíble sonido le añadieron una inesperada mezcla.

"Los alerones del Ornitóptero se crearon a partir del sonido de las alas del escarabajo más el ronroneo de un gato, que captamos con un micrófono muy cercano e imita ese sonido de aleteo que se está viendo. A ello se le añade el de una correa de lona de una tienda de campaña tendida sobre una tormenta de 140mph para que se oiga un aleteo rápido de un trozo orgánico que sería el ala. Y mezclamos todos esos sonidos". Vamos, ni en Art Attack lo hubieran explicado mejor.

A esa loca receta, el grupo añadió otros sonidos como el de un motor (el del Chevy del propio Mangini) así como zumbidos de abeja. Toda una mezcla que sorprendió al cineasta de La llegada y Blade Runner 2049, quien quedó más que satisfecho: "Quería que sonara familiar en cierto modo, pero no como un helicóptero. Y me encantó el resultado final. Está conectado a tierra, es el sonido real de un Ornitóptero, así lo he sentido. Esa loca receta fue un éxito total. Es potente pero no distrae", comentaba Villeneuve.

