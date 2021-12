Coca-Cola comparte la Navidad más mágica en la mejor compañía

No podemos perdernos el nuevo anuncio de Coca-Cola para esta Navidad. Una emocionante historia de sentimientos que buscan ser compartidos en una noche muy especial. Porque juntos, todo sabe mucho mejor; porque los sentimientos que nos conectan son especiales cuando los festejamos en compañía. Y porque la presencia de Papá Noel siempre nos alcanza, y más si disfrutamos de estas fechas con los demás.

En poco más de dos minutos y medio, esta emocionante pequeña película nos cuenta cómo la imaginación del niño protagonista puede provocar la unión de una comunidad de vecinos en la que algunos de ellos parecen abocados a pasar la Navidad en soledad. La idea del pequeño de construir una suerte de conducto hecho de cajas de cartón que conecta la mítica chimenea por donde Papá Noel lanza sus regalos, con la ventana de la casa de una ancianita que vive sola, comienza como una utopía y acaba haciéndose realidad con el esfuerzo de todos los vecinos, una auténtica comunidad.

A través de esa alargada chimenea de ilusiones llegará una invitación que es extensible a todos para compartir juntos estas fiestas, un mensaje lleno de solidaridad y humanidad que llega a través del sentimiento de un niño. Así, el espíritu de la navidad acaba siendo compartido por todos los que viven juntos.

Un año más, Coca-Cola quiere transmitir este mensaje de solidaridad y comprensión mutua para desearnos lo mejor para estas fechas. Este 2021 el título de este spot de Coca-Cola creado por DentsuMB y producido por Rogue, que fue rodado en Budapest simulando ser un edificio del Nueva York más icónico, es “La Navidad es mágica cuando la compartimos”, y tiene mucho que ver con el lema Real Magic, pequeñas cosas que están a nuestra mano para intentar ser más felices. Como disfrutar de una Coca-Cola.

Además esta pequeña gran obra cinematográfica no solo comparte el espíritu de comunidad sino que nos deja un bonito guiño a Papá Noel a través de una obra imperecedera en la historia del cine: Mary Poppins. La banda sonora y la evocación (mientras suena el Chim Chim Cher-ee) de esas chimeneas que inmortalizaron Julie Andrews y, sobre todo, el personaje del deshollinador Dick Van Dyke en el filme de Robert Stevenson en 1964, ayudan a reforzar este mensaje de optimismo en el que dejar patente que la magia está a nuestro alrededor aunque a veces no nos damos cuenta. Mientras esperamos a Papá Noel, por nuestras chimeneas, reales y evocadas, pueden caer los mejores sentimientos de comprensión y alegría tras unos meses que no han sido fáciles para nadie.